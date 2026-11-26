Đại Nhân (áo đỏ) của U17 Việt Nam trong trận hòa U17 New Zealand - Ảnh: FIFA

20h hôm nay (26-11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Nếu U17 Việt Nam giành được ít nhất 1 điểm trước U17 Mali, đồng thời U17 New Zealand trắng tay trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có thêm hy vọng lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội.

U17 Mali muốn đánh bại U17 Việt Nam

Không phải U17 Bỉ - đương kim á quân U17 châu Âu, U17 Mali mới là đội bóng mạnh nhất bảng G. Đại diện châu Phi thắng U17 New Zealand 3-0 và U17 Bỉ 2-1 để dẫn đầu bảng G, chính thứ giành vé vào vòng knock-out sớm trước 1 lượt đấu.

Vì thế, U17 Mali chắc chắn sẽ có những điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu với U17 Việt Nam nhằm dưỡng sức cho vòng đấu tiếp theo. Đây có thể xem là một trong những hy vọng dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland nhằm có thể giành kết quả tốt nhất.

Bản thân HLV Soumaila Coulibaly cũng xác nhận U17 Mali sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị ở trận gặp U17 Việt Nam. Dù vậy, ông vẫn đặt mục tiêu U17 Mali sẽ giành chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu và hướng tới chức vô địch U17 World Cup 2026.

"Chúng tôi muốn sử dụng những cầu thủ mới, bởi toàn đội cần có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. U17 Mali muốn chơi tấn công quyết liệt, cải thiện lối chơi và giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào trận chung kết và nếu có thể, giành chức vô địch", HLV Soumaila Coulibaly nói.

Lối chơi giàu thể lực, khả năng kiểm soát bóng, gây sức ép liên tục của U17 Mali sẽ tạo thử thách không nhỏ cho hàng thủ U17 Việt Nam.

"Tôi nghĩ U17 Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng em vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp", tiền đạo Văn Dương chia sẻ.

U17 Việt Nam tập luyện cho trận gặp U17 Mali - Ảnh: VFF

Giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới

Lần đầu dự sân chơi thế giới, U17 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ nước nhà khi chỉ thua sít sao U17 Bỉ 2-3 và hòa kịch tính U17 New Zealand 3-3. Điều quan trọng là U17 Việt Nam càng chơi càng hay và thể hiện sự tự tin lớn.

Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với U17 Mali, ban huấn luyện U17 Việt Nam đã bố trí các bài tập phục hồi cho những cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng nhằm giúp toàn đội sẵn sàng cho trận đấu quyết định vé đi tiếp. Bởi thực tế, U17 Việt Nam đã mất sức không ít sau 2 trận ra quân hoạt động với cường độ cao.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng.

"Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện.

Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời",

Không chỉ nhà cầm quân người Brazil, các cầu thủ U17 Việt Nam cũng tỏ ra tự tin. "Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn toàn lực chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. U17 Mali là một đội rất mạnh, nhưng đối với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết", tiền đạo Đại Nhân nói.

Tiền đạo U17 Việt Nam đánh gót vào lưới Bỉ ở World Cup mơ được đá V-League Tiền đạo đội U17 Việt Nam Lê Sỹ Bách, tác giả pha đánh gót vào lưới U17 Bỉ ở U17 World Cup 2026, có khát vọng được thi đấu tại V-League và khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.







