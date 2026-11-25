Tiền đạo Lê Sỹ Bách của U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Hôm 20-11, U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ ở trận ra quân U17 World Cup 2026. Tuy thua nhưng U17 Việt Nam để lại dấu ấn với 2 bàn thắng rất đẹp. Trong đó Lê Sỹ Bách mở tỉ số bằng cú giật gót chân trái, đưa U17 Việt Nam dẫn trước.

Chia sẻ về bàn thắng này, Sỹ Bách cho biết đó là tình huống mà bản thân đã tập luyện nhiều lần nhưng chưa từng thực hiện thành công trong một trận đấu.

"Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó em đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và em đã cắt được ở cột 1, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn.

Chúng em đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần không ghi được bàn thắng, nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, em cảm thấy hạnh phúc vì đội ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup", Sỹ Bách nhớ lại.

Sau trận thua U17 Bỉ, U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand hôm 23-11, giành được 1 điểm sau trận hòa 3-3.

"Trận gặp U17 New Zealand rất khó khăn. Đội liên tục bị dẫn bàn trước nhưng chúng em đã không bỏ cuộc. Sự động viên của ban huấn luyện, cổ vũ gần, xa của khán giả đã giúp chúng em nắm tay nhau để vượt qua và cả 3 lần đều gỡ hòa được", Sỹ Bách chia sẻ.

Theo Sỹ Bách, việc được thi đấu và đối đầu với những đội tuyển mạnh tại FIFA U17 World Cup 2026 mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá, không chỉ về chuyên môn mà còn trong cuộc sống.

Đây sẽ là hành trang để các cầu thủ trẻ như Bách tiếp tục hoàn thiện bản thân trên chặng đường phía trước. Bởi với các cầu thủ trẻ Việt Nam, lên V-League là mục tiêu quan trọng nhất.

"Sau giải đấu này, em sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu thật tốt. Em nỗ lực để giữ được nhiệt huyết và mong được thi đấu ở V-League cũng như đội tuyển Việt Nam và tham dự các giải đấu lớn hơn", Sỹ Bách bày tỏ.

U17 Việt Nam 'vào tầm ngắm' người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của Barca Truyền thông Tây Ban Nha cho biết CLB Barca đã cử người đứng đầu bộ phận tuyển trạch đến Qatar tìm kiếm những tài năng mới tại World Cup U17 2026, nơi nhiều ngôi sao U17 Việt Nam đang tỏa sáng.



