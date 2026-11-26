Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam đấu U17 Mali - Đồ họa: H.D

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam mới chỉ có 1 điểm, tạm đứng thứ 3. U17 Mali "bỏ túi" 6 điểm và sớm giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. U17 Bỉ đứng thứ 2 khi có trong tay 3 điểm. Xếp cuối bảng là U17 New Zealand, có cùng 1 điểm với U17 Việt Nam nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Về lý thuyết, U17 Việt Nam vẫn có thể giành vị trí nhì bảng cùng tấm vé trực tiếp vào vòng sau. Trường hợp này xảy ra khi thầy trò HLV Cristiano Roland đánh bại U17 Mali ở lượt cuối, đồng thời U17 New Zealand thắng U17 Bỉ cách biệt hai bàn trở xuống.

Khi đó, U17 Việt Nam có trong tay 4 điểm giành vị trí nhì bảng. U17 New Zealand cũng có 4 điểm nhưng chỉ đứng thứ 3 bảng G do kém Việt Nam chỉ số phụ. Tuy vậy, kịch bản New Zealand thắng Bỉ rất khó xảy ra bởi đại diện châu Âu có thực lực vượt trội.

Đó là chưa kể U17 Bỉ chỉ cần hòa là đứng nhì bảng G mà không cần quan tâm đến trận đấu giữa Việt Nam và Mali. Do đó, cơ hội để Việt Nam giành vé trực tiếp vào vòng knock-out là rất khó xảy ra.

Dù vậy, U17 Việt Nam bắt buộc phải thắng U17 Mali để có trong tay 4 điểm. Khi đó, nếu có đứng thứ ba bảng G, U17 Việt Nam vẫn chắc chắn có vé vớt đi tiếp.

Trong trường hợp hòa Mali, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam cũng sẽ rất mong manh. Khi đó, U17 Việt Nam buộc phải chờ đợi một loạt kết quả có lợi mới có thể đi tiếp. Đầu tiên là việc New Zealand không thắng được Bỉ để có vị trí thứ 3 bảng G.

Sau đó, tuyển U17 Việt Nam tiếp tục hy vọng Nhật Bản và Honduras hòa nhau tại bảng L, Romania hòa Cameroon ở bảng K, Tanzania và Costa Rica cùng thua ở lượt cuối bảng I, và Trung Quốc hòa Fiji ở lượt cuối bảng H...

Để thỏa mãn tất cả những điều kiện như trên là điều vô cùng khó. Do đó, U17 Việt Nam phải hướng đến chiến thắng khi đối đầu Mali để giành vé đi tiếp. Điều thuận lợi với U17 Việt Nam là Mali đã có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng nên đại diện châu Phi cũng không cần bung hết sức.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.