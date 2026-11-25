Ê kíp của FIFA phỏng vấn HLV Roland sau 2 trận ấn tượng của U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Ngày 25-11, truyền thông FIFA có buổi phỏng vấn HLV Cristiano Roland, sau khi ông dẫn dắt U17 Việt Nam thi đấu tưng bừng ở U17 World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Roland đã ghi 5 bàn sau 2 trận vào lưới U17 Bỉ và New Zealand, giành 1 điểm và còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out.

HLV Roland khen học trò phi thường

"Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì ban huấn luyện lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời.

Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này", HLV Cristiano Roland chia sẻ với truyền thông FIFA.

Dù mới lần đầu dự cúp thế giới ở cấp độ U17, các cầu thủ Việt Nam cho thấy sự tự tin, thi đấu với tinh thần không biết sợ, khiến người hâm mộ nức lòng.

HLV Roland nhắc hai từ "tự hào" để nói về màn trình diễn của các học trò sau 2 trận. Với trận gặp U17 Bỉ, nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với 2 bàn thắng của U17 Việt Nam.

Bàn mở tỉ số của Lê Sỹ Bách sau tình huống phạt góc được ông mô tả là khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục cho ông Roland thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sự sáng tạo của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

HLV Roland tự hào về các cầu thủ U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

'Chúng tôi chỉ đưa phương án, các em mới là người quyết định'

Theo HLV Roland, các tình huống cố định là nội dung được ban huấn luyện chú trọng trong quá trình tập luyện. Do có bất lợi về thể hình so với nhiều đối thủ, U17 Việt Nam chủ động xây dựng những phương án phối hợp, tận dụng tốc độ di chuyển và khả năng thoát kèm để tạo bất ngờ.

"U17 Việt Nam đã tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ.

2 bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của HLV là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ", HLV Roland phân tích.

Nếu trận đấu với Bỉ ghi dấu ấn bởi những pha lập công đẹp mắt, cuộc đối đầu với U17 New Zealand lại cho thấy rõ hơn tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam. 3 lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam có 3 lần gỡ hòa, kiên trì tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng.

"Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần Việt Nam, luôn vượt qua chính mình. Đó là bản chất bên trong các em: luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu.

Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi", HLV Roland nhận xét.

U17 Việt Nam đang đại diện cho bóng đá Việt Nam ở World Cup trẻ - Ảnh: VFF

Ông cũng thừa nhận đội vẫn còn những sai sót về chiến thuật và cá nhân, song điều quan trọng là các cầu thủ đang tiến bộ qua từng ngày. Với nhà cầm quân người Brazil, việc U17 Việt Nam giành lại 1 điểm và thậm chí tiếp tục hướng đến chiến thắng ở cuối trận là minh chứng cho tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của toàn đội.

Đề cập đến khả năng duy trì sự tập trung trong những tình huống bất lợi, đặc biệt là khi đội không còn quyền yêu cầu xem lại tình huống bằng công nghệ FVS (Football Video Support), HLV Cristiano Roland cho biết đây cũng là nội dung được ban huấn luyện rèn luyện thường xuyên.

"Đôi khi sai sót xảy ra, không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc.

Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu", ông chia sẻ.

U17 Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali ngày 26-11, với tinh thần quyết tâm và khát vọng tạo thêm dấu ấn tại giải đấu.