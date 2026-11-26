U17 Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn hoàn toàn so với U17 New Zealand - Ảnh: Walfoot

Sau hai lượt trận, Mali dẫn đầu bảng G U17 World Cup 2026 với 6 điểm, Bỉ đứng nhì với 3 điểm. Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3).

Nếu New Zealand trắng tay, một điểm trước Mali sẽ giúp Việt Nam đứng trên đối thủ này. Khi đó, thầy trò ông Roland phải chờ kết quả các bảng khác để biết có lọt vào nhóm tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất hay không.

U17 Bỉ cũng có lý do để hướng đến chiến thắng. Ba điểm sẽ đưa thầy trò HLV Sven Vermant vào vòng 32 đội, bất kể kết quả trận Việt Nam - Mali.

Sau khi ghi ba bàn vào lưới Việt Nam ở trận mở màn, Bỉ phải nhận thất bại trước Mali với tỉ số 1-2.

Trước New Zealand, hàng công Bỉ nhiều khả năng sẽ có thêm khoảng trống, nhất là khi đối thủ phải dâng cao tìm bàn thắng. Đội bóng châu Đại Dương đã thủng lưới sáu lần sau hai trận.

Riêng ở trận hòa Việt Nam 3-3, họ ba lần dẫn trước nhưng vẫn để Duy Khang đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+2.

Cũng chính trận đấu ấy cho thấy Bỉ cần dè chừng ai. Matias Nunez có tốc độ để đưa bóng xuống biên, còn đội trưởng Ethan Dyer sẵn sàng lên tham gia tấn công mỗi khi New Zealand hưởng phạt góc.

Cú đánh đầu thành bàn của Dyer trước Việt Nam là lời nhắc cho hàng thủ Bỉ, vốn chưa giữ sạch lưới trận nào tại giải.

New Zealand đủ sức ghi bàn từ một tình huống cố định, nhưng việc phải tìm chiến thắng có thể khiến họ để lộ khoảng trống về cuối trận. Đó là cơ hội để Bỉ giành trọn ba điểm và mang tin vui cho U17 Việt Nam.

Dự đoán tỉ số: U17 New Zealand 1-2 U17 Bỉ.