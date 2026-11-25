HLV Paulo Fonseca tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu với Man United - Ảnh: REUTERS

Trước thềm cuộc đụng độ tại vòng phân hạng Champions League trên sân Estadio Jose Alvalade rạng sáng 26-11 lúc 3h (giờ Việt Nam), HLV trưởng Paulo Fonseca của Sporting CP thừa nhận ban huấn luyện đội bóng này gần như không thể phân tích lối chơi của Man United dưới triều đại mới Mauricio Pochettino.

Trận đại chiến tại Lisbon mới là màn cầm quân thứ hai của chiến lược gia người Argentina kể từ khi ông được bổ nhiệm thay thế Michael Carrick trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua.

Tuy nhiên, trận ra mắt của Pochettino tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước đã diễn ra theo kịch bản buồn khi Man United thảm bại 0-4 trên sân Anfield của Liverpool.

Bước ngoặt đến ngay phút thứ 8 với chiếc thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ Leny Yoro – dù án phạt sau đó đã được ban tổ chức xóa bỏ nhờ kháng cáo thành công.

Chính việc đại diện nước Anh phải chơi thiếu người từ quá sớm đã khiến trận thua tại Anfield trở nên vô nghĩa về mặt dữ liệu chuyên môn đối với các trinh sát viên của đội bóng Bồ Đào Nha.

"Tám phút và một chiếc thẻ đỏ. Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ phân tích chiến thuật nào từ trận đấu đó", HLV Paulo Fonseca chia sẻ với truyền thông.

Để tìm kiếm manh mối về cách vận hành lối chơi của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, thuyền trưởng của Sporting buộc phải lục lại băng hình các trận đấu của đội tuyển Mỹ – nơi Pochettino từng dẫn dắt trước khi nhận lời tới Old Trafford.

Dẫu vậy, ông Fonseca vẫn thừa nhận rất khó để đưa ra bất kỳ dự đoán chắc chắn nào về diện mạo của "Quỷ đỏ" ở màn so tài sắp tới.

Bất chấp việc Man United đang trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn khi chưa biết mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8 và để lọt lưới tới 19 bàn sau 6 trận gần nhất, HLV Fonseca vẫn bày tỏ sự dè chừng cao độ.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bác bỏ nhận định cho rằng đại diện nước Anh đang trở thành một tập thể dễ bị tổn thương: "Họ là một đội bóng lớn và tôi không bao giờ tin những đội bóng tầm cỡ như vậy lại dễ dàng trở nên mong manh".