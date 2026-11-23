HLV Mauricio Pochettino có màn ra mắt CLB Man United không thể thảm họa hơn - Ảnh: AP

Màn ra mắt của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng Man United đã biến thành cơn ác mộng khi "Quỷ đỏ" nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool tại sân Anfield vào rạng sáng 23-11.

Trận thua tan nát tại vòng 11 khiến Man United tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn một chiến thắng kể từ đầu mùa.

Bước ngoặt định mệnh của trận đấu đến ngay ở phút thứ 8, khi trung vệ Leny Yoro phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alexander Isak, đẩy đội khách vào thế chống đỡ trong hơn 80 phút thiếu người.

Theo dữ liệu từ Opta, thất bại 0-4 tại Anfield là trận thua đậm nhất của một tân HLV Man United trong ngày ra mắt kể từ sau trận thua cùng tỉ số trước Bolton Wanderers dưới thời HLV Lal Hilditch vào năm 1926 - tròn một thế kỷ trước.

Bất chấp kỷ lục buồn, ông Pochettino vẫn giữ thái độ lạc quan khi đánh giá về màn trình diễn của đội:

"Chúng ta cần chấp nhận thực tế, có trách nhiệm và đoàn kết bên nhau. Điều tôi nhận thấy từ các cầu thủ là họ khao khát chiến đấu, cống hiến hết mình vì tập thể và luôn muốn giành chiến thắng".

Nhà cầm quân người Argentina - người mới đặt chân tới Manchester vào thứ tư tuần trước sau khi chia tay đội tuyển Mỹ để thay thế Michael Carrick - nhấn mạnh tấm thẻ đỏ sớm đã phá hỏng mọi toan tính.

Ông cho rằng việc phải chơi với 10 người trong suốt hơn 80 phút và sớm nhận bàn thua ngay sau tình huống đó là thử thách khắc nghiệt với bất kỳ tập thể nào.

"Ngay cả đội bóng xuất sắc nhất thế giới rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi hôm nay cũng có thể thủng lưới 4 bàn, thậm chí nhiều hơn thế", Pochettino chia sẻ.

Ngoài ra, HLV Mauricio Pochettino bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của trọng tài khi cho rằng tiền đạo Alexander Isak bên phía Liverpool chưa làm chủ được trái bóng trong pha va chạm dẫn đến thẻ đỏ của Yoro.