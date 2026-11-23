Pochettino có trận ra quân thảm bại trước Man United - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 23-11, tại Giải ngoại hạng Anh, Man United có trận đấu đầu tiên cùng HLV mới Maucio Pochettino. Dù vậy, họ lại nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool trên sân Anfield. Mọi chuyện bắt đầu từ tấm thẻ đỏ ngay ở phút thứ 8 của Lenny Yoro.

Trước đó, Matthijs de Ligt kèm người như nghiệp dư, để Isak thoát xuống trống trải. Điều này buộc Yoro phải phạm lỗi, dẫn đến tấm thẻ đỏ.

Chơi thiếu người trên sân Anfield chưa bao giờ là dễ dàng. Vì vậy, Man United nhanh chóng sụp đổ từ sau quả đá phạt thành bàn đẹp mắt của Szoboszlai ở phút thứ 10.

Liverpool kết thúc trận đấu với tỉ số đậm 4-0. Đây chính là trận ra mắt của tân HLV Man United là Maurico Pochettino, và ông đã nhận một thất bại quá nặng nề.

Thậm chí ông chỉ mất có 8 phút để bắt đầu được "nếm trải" cảm giác bất lực từ những sai lầm tệ hại, khó tin từ các học trò. Pochettino còn trở thành HLV có màn ra mắt tệ hại nhất của Man United trong suốt 100 năm qua. Thành tích này ngang bằng với Lal Hilditch vào năm 1926, khi để thua trận đầu tiên trên cương vị HLV Man United với tỉ số tương tự.

Sau trận thua Liverpool, ông Pochettino dành nhiều lời để nói về tấm thẻ đỏ của Yoro. Tại đây, chiến lược gia người Argentina đặt vấn đề về cách xử lý của các trọng tài, và cho rằng hậu vệ của mình bị đuổi một cách oan uổng.

Ông nhận xét: "Tôi không tin đó là một thẻ đỏ, vì Isak không làm chủ được trái bóng. Leny Yoro cũng đang đuổi theo anh ta. Isak tự nhận ra mình đỡ bước một không tốt và thủ môn sẽ lao ra bắt bóng. Theo phản xạ, anh ta ngừng chạy và cố tình chờ đối phương có va chạm thì sẽ lập tức ngã xuống. Đó không thể là tình huống phạm lỗi.

Trước đó 2 phút, Jacquet cũng có pha bóng giống vậy với Mbeumo của chúng tôi mà trọng tài không làm gì. Thật đau lòng khi phải thi đấu tại Anfield với 10 người trong hơn 80 phút. Chúng tôi mắc sai lầm và phải trả giá, còn đối thủ thì không".