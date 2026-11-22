Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Liverpool đại chiến Man United - Đồ họa: H.D

Man United vừa thay "tướng" với sự xuất hiện của tân HLV Mauricio Pochettino trên băng ghế chỉ đạo. Điều đó được kỳ vọng sẽ giúp "quỷ đỏ" đổi vận, chấm dứt chuỗi trận đấu tệ hại trước đợt FIFA Days.

Tuy nhiên, thử thách với Man United của HLV Mauricio Pochettino sẽ không đơn giản khi đối thủ của họ là Liverpool.

Dù "Lữ đoàn đỏ" không có phong độ quá tốt ở mùa bóng năm nay nhưng họ vẫn là đội bóng lớn và không dễ để Man United hiện thực hóa mục tiêu ba điểm.

Trận derby nước Anh giữa hai "người cùng khổ" Man United và Liverpool được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính.

Tại Tây Ban Nha, tâm điểm sẽ là trận Barca chạm trán Villarreal. Đội bóng xứ Catalan cần chiến thắng để tiếp tục nắm giữ lợi thế trước Real Madrid trong cuộc đua vô địch. Villarreal là đối thủ rất có thực lực nhưng Barca được đánh giá sẽ có trọn vẹn ba điểm nhờ thực lực vượt trội.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV cũng không thể bỏ qua các trận đấu đáng chú ý khác: Getafe - Atletico Madrid, hay Marseille - Le Mans.