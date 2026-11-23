Man United (trái) thua thảm Liverpool 0-4 ở vòng 11 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: MFC

"Thay tướng đổi vận" là câu nói thường chỉ các đội bóng sẽ chơi tốt lên sau khi có HLV mới. Tuy nhiên, câu nói này lại không vận vào trường hợp của Man United khi "quỷ đỏ" tiếp tục đà sa sút thảm hại.

Trong trận đầu tiên nắm quyền tại Man United, HLV Pochettino áp dụng sơ đồ 3 trung vệ với Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Lisandro Martínez đá cạnh nhau.

Khá bất ngờ khi chiến lược gia người Argentina lại sử dụng Matthijs de Ligt ngay từ đầu mà bỏ qua Harry Maguire.

Harry Maguire đang có phong độ khá ổn định trong khi Matthijs de Ligt vừa trải qua thời gian dài làm bạn với chấn thương.

Và ông Pochettino nhanh chóng hối hận với quyết định này khi Matthijs de Ligt có trận đấu khá tệ hại.

Phút thứ 8, trung vệ người Hà Lan để Alexander Isak lẻn lên từ phía sau lưng, nhận bóng trong thế hết sức trống trải. Để sửa sai cho đồng đội, Yoro băng về và phạm lỗi với Isak nhằm ngăn cản tiền đạo Liverpool đối mặt với thủ môn Senne Lammens.

Niềm vui của Wirtz sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: LFC

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Yoro khiến Man United chỉ còn chơi với 10 người. HLV Pochettino bên ngoài đường biên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Yoro chần chừ không chịu rời sân với hy vọng VAR sẽ can thiệp để cứu lấy mình. Tuy nhiên, mọi chuyện không thay đổi.

Điều tồi tệ hơn nữa là ở chấm đá phạt ngay sau đó, Dominik Szoboszlai đã tung cú sút cực căng đánh bại Lammens mở tỉ số trận đấu. Thủ môn Lammens và các cầu thủ Man United thực sự rất đáng trách ở tình huống này khi làm hàng rào quá cẩu thả để Szoboszlai khai thác khoảng trống rộng lớn trước khung thành.

Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool tấn công dồn dập và nhanh chóng có bàn thắng thứ 2. Tài năng trẻ Rio Ngumoha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Florian Wirtz đệm bóng tung lưới Lammens, nhân đôi cách biệt.

Những phút tiếp theo, Man United co cụm phòng ngự và chịu sức ép lớn từ Liverpool. Đội khách không thể triển khai bóng và bị dồn ép dữ dội. Lúc này, HLV Pochettino quyết định tung Maguire để lắp lỗ hổng hàng thủ, chuyển Man United về đội hình 5-3-1.

Sự thay đổi này giúp Man United đứng vững đến phút 66 trước khi để Rio Ngumoha sút tung lưới, nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool. Chiến thắng 4-0 của đội chủ nhà được ấn định ở phút 82 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Víctor Muñoz.

Đây là chiến thắng thứ 1.000 trong lịch sử của Liverpool tại Premier League. Sau vòng 11, Man United có trong tay 8 điểm, tạm đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, còn Liverpool xếp thứ tư với 21 điểm.

Thất bại này cho thấy Man United còn nhiều điều cần cải thiện nếu muốn quay trở lại. Chất lượng cầu thủ của họ hiện đã không tương xứng với tên tuổi của đội bóng.