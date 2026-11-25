Lịch trực tiếp Champions League: Sporting gặp Man United, PSG đụng AS Roma - Đồ họa: TV360

Barca sẽ mở màn loạt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 26-11 bằng chuyến làm khách đến Sabah (Azerbaijan). Trước đối thủ yếu hơn khá nhiều, Barca được dự đoán sẽ giành 3 điểm cùng 1 chiến thắng đậm.

Ở loạt trận lúc 3h ngày 26-11, hàng loạt những cái tên như Atletico Madrid, Liverpool, Inter Milan, Bayern Munich sẽ ra sân. Đối thủ của họ đều là những đội bóng được đánh giá yếu hơn.

Dù vậy, các "ông lớn" cũng phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn trả giá đắt.

Đáng chú ý hơn cả là 2 cặp đấu: PSG gặp AS Roma và Sporting đụng độ Man United. Đại diện bóng đá Ý được dự báo sẽ làm khó PSG trong bối cảnh đội bóng Pháp khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng.

Trong khi đó, các CĐV Man United sẽ chờ đợi "quỷ đỏ" giành kết quả tốt trên sân của Sporting để nhanh chóng bước ra khỏi cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, Sporting không phải là đối thủ dễ chơi với thầy trò tân HLV Mauricio Pochettino.

Theo thể thức thi đấu Champions League 2026-2027, mỗi đội dự giải sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách) ở vòng phân hạng. Sau khi kết thúc vòng phân hạng, các CLB sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu. Trong đó, 8 CLB đứng đầu sẽ giành vé dự vòng 16 đội. 16 CLB đứng kế tiếp (từ 9 tới 24) sẽ tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 16 đội. Các CLB còn lại (từ 25 tới 36) sẽ bị loại. Kể từ vòng 16 đội, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách. Trận chung kết UEFA Champions League 2026-2027 sẽ diễn ra vào ngày 5-6-2027, tại sân Metropolitano Stadium ở Madrid, Tây Ban Nha.