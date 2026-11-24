Lịch trực tiếp Champions League: Arsenal đụng Dortmund, Man City gặp Napoli - Đồ họa: TV360

Tâm điểm của loạt trận thứ 5 Champions League rạng sáng 25-11 sẽ là trận Arsenal gặp Dortmund. Arsenal đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm cùng thành tích bất bại sau 4 trận. Trong khi đó, Dortmund không có phong độ quá tốt bằng khi đứng thứ 12 với 9 điểm.

Dù vậy, Arsenal được dự báo sẽ không dễ giành trọn 3 điểm bởi Dortmund là đối thủ rất có thực lực và đủ sức gây khó cho "pháo thủ".

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Real Madrid sẽ tiếp đón PSV trên sân nhà. Với phong độ hủy diệt ở thời điểm hiện tại, Real Madrid được dự đoán sẽ không khó đánh bại đội bóng đến từ Hà Lan.

Ngoài ra, các CĐV cũng không thể bỏ qua cuộc đọ sức giữa Man City và Napoli. Man City đang trải qua giai đoạn khó khăn với những kết quả không tốt liên tục.

Ngược lại, Napoli cũng có phong độ không quá ấn tượng trong mùa bóng năm nay. Cuộc đối đầu này sẽ là cơ hội để 1 trong 2 đội cải thiện thành tích, lấy lại sự tự tin trong giai đoạn tiếp theo của mùa bóng.

Theo thể thức thi đấu Champions League 2026-2027, mỗi đội dự giải sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách) ở vòng phân hạng. Sau khi kết thúc vòng phân hạng, các CLB sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu. Trong đó, 8 CLB đứng đầu sẽ giành vé dự vòng 16 đội. 16 CLB đứng kế tiếp (từ 9 tới 24) sẽ tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 16 đội. Các CLB còn lại (từ 25 tới 36) sẽ bị loại. Kể từ vòng 16 đội, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách. Trận chung kết UEFA Champions League 2026-2027 sẽ diễn ra vào ngày 5-6-2027, tại sân Metropolitano Stadium ở Madrid, Tây Ban Nha.