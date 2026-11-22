Mbappe thất vọng sau khi sút hỏng phạt đền - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra với kịch bản khó lường khi đội khách Celta Vigo vươn lên dẫn trước 1-0 chỉ sau sáu phút thi đấu, khi Pablo Duran đệm bóng cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ của Williot Swedberg.

Đến phút 39, Real Madrid có cơ hội rất tốt để san bằng tỉ số khi được hưởng phạt đền, sau tình huống Javier Rodriguez kéo ngã Mbappe trong vòng cấm. Đáng tiếc là từ chấm 11m, ngôi sao người Pháp đã sút bóng vọt xà ngang. Đây là lần thứ ba Mbappe sút hỏng phạt đền, trong sáu lần thực hiện gần nhất cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Pháp.

Rất may cho Mbappe là các đồng đội đã tỏa sáng kịp lúc để cứu anh thoát khỏi kiếp "tội đồ". Đầu tiên là Bellingham với cú sút chìm trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid phút 66. Sau đó đến lượt Carlos Espi tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp ở cự ly gần để đánh bại thủ môn Ionut Radu (Celta Vigo) để ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho.

Chiến thắng quan trọng này giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barca trong cuộc chạy đua giành ngôi vô địch. Hiện Real Madrid có cùng 33 điểm với Barca, nhưng họ đá nhiều hơn đối thủ một trận.