Bản lĩnh của Alcaraz đã lên tiếng đúng lúc để giúp anh giành vé vào chung kết ATP FInals 2026 - Ảnh: REUTERS

Sau khi Jannik Sinner rút lui vì chấn thương, màn đại chiến giữa hai tay vợt hay nhất thế giới hiện tại là Carlos Alcaraz và Alexander Zverev trở thành viễn cảnh được người hâm mộ chờ đợi nhất tại chung kết ATP Finals 2026.

Và cuối cùng, trận chung kết trong mơ ấy đã chính thức thành hiện thực.

Alcaraz thể hiện bản lĩnh thép

Bước vào cuộc tái đấu với Shelton - người từng gieo sầu cho anh tại tứ kết Giải Mỹ mở rộng khi vừa tái xuất sau 4 tháng dưỡng thương, Alcaraz khiến người hâm mộ tỏ ra lo lắng về thể trạng khi phải quấn chặt băng bảo vệ ở vùng đùi trái.

Tận dụng sự nhập cuộc có phần chệch choạc của đối thủ, tay vợt trẻ người Mỹ tung ra đòn đánh phủ đầu mạnh mẽ để bứt lên dẫn trước 3-0.

Dần lấy lại nhịp độ, Alcaraz bắt đầu kéo đối thủ vào những loạt bóng bền tiêu hao thể lực.

Anh có hai cơ hội đòi lại break ở thời điểm bị dẫn 2-4 nhưng đều bị Shelton hóa giải bằng những cú giao bóng sấm sét.

Tay vợt hạng 4 thế giới sau đó ghi điểm trực tiếp ngay ở cú giao bóng hai để tận dụng thành công set-point đầu tiên, khép lại set mở màn với phần thắng 6-3.

Không hề nao núng, Alcaraz vùng lên mạnh mẽ trong set hai. Bằng sự tập trung tối đa và khả năng điều bóng biến ảo, ngôi sao người Tây Ban Nha bẻ giao bóng thành công để vượt lên dẫn 5-3 trước khi giao bóng kết thúc set đấu, quân bình tỉ số 1-1.

Set quyết định diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả hai tay vợt bảo vệ chắc chắn từng game cầm giao bóng, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break.

Tại đây, bản lĩnh của tay vợt bất bại trên mặt sân trong nhà mùa này đã lên tiếng đúng lúc. Alcaraz áp đảo hoàn toàn và khép lại trận đấu với tỉ số áp đảo 7-1 bằng một cú trả giao bóng ăn điểm trực tiếp, qua đó nâng chuỗi trận toàn thắng hiện tại lên con số 13.

Chia sẻ sau trận thắng kịch tính, Alcaraz bày tỏ sự hài lòng: "Ban đầu tôi có chút thất vọng vì không khởi đầu trận đấu như ý muốn. Tuy nhiên, tôi rất vui khi đã trở lại mạnh mẽ ở set hai với lối chơi chắc chắn, chắt chiu từng cơ hội và tập trung vào mọi đường bóng. Set ba thực sự vô cùng nghẹt thở".

Zverev chưa thua set nào tại ATP Finals 2026

Ở trận bán kết còn lại, tay vợt số một thế giới Alexander Zverev có hành trình nhẹ nhàng hơn khi đánh bại Daniil Medvedev với tỉ số 7-6(0), 6-4 để tiến vào chung kết mà chưa để thua bất kỳ set nào tại Giải ATP Finals 2026.

Trong set đầu tiên, Medvedev chơi cực kỳ chắc chắn khi chỉ đánh rơi đúng ba điểm ở các game giao bóng, nhưng lại sụp đổ khó tin trong loạt tie-break khi để thua trắng 0-7.

Zverev trở thành tay vợt duy nhất chưa để thua set đấu nào tại ATP FInals 2026 - Ảnh: AP

Sang set hai, thế trận giằng co chỉ bị phá vỡ ở game thứ bảy khi Zverev giành break bản lề để dẫn 4-3.

Dù đôi chút căng thẳng với hai lỗi giao bóng kép ở game quyết định, tay vợt người Đức - người tung ra tới 16 cú ace cả trận, vẫn kịp lấy lại bình tĩnh để kết thúc trận đấu ngay ở match-point đầu tiên.

Trận chung kết trong mơ giữa hai tay vợt xuất sắc nhất mùa giải là Carlos Alcaraz và Alexander Zverev được dự kiến diễn ra vào lúc 0h ngày 23-11 (theo giờ Việt Nam).