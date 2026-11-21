Alcaraz có 3 trận thắng tại lượt trận vòng bảng ATP Finals 2026 - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 21-11, vòng bảng giải ATP Finals 2026 đã chính thức khép lại tại Turin (Ý), qua đó xác định 4 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết gồm Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev và Ben Shelton.

Dù đã sớm đoạt vé đi tiếp trước một lượt trận, Alcaraz vẫn thi đấu nghiêm túc để giành chiến thắng ở trận hạ màn, khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng.

Tấm vé còn lại của bảng đấu này gọi tên Daniil Medvedev.

Hạt giống số 4 người Nga đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi vượt qua Frances Tiafoe với tỉ số 6-3, 6-4, chính thức ghi tên mình vào nhóm 4 tay vợt mạnh nhất.

Carlos Alcaraz - Ben Shelton: Thử thách bản lĩnh

Ở trận bán kết đầu tiên, Carlos Alcaraz được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi phong độ hủy diệt kể từ cuối mùa.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có lý do để lo lắng cho tay vợt người Tây Ban Nha khi anh liên tiếp phải nhờ đến sự chăm sóc y tế ở vùng đùi trái trong trận đấu vừa qua.

Dù Alcaraz đã lên tiếng trấn an dư luận rằng thể trạng của anh hoàn toàn ổn định, bài kiểm tra mang tên Ben Shelton chắc chắn sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Tay vợt trẻ người Mỹ Ben Shelton đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu trên mặt sân cứng trong nhà nhờ những cú giao bóng sấm sét.

Xét về thành tích đối đầu, Alcaraz đang áp đảo với tỉ số 4-1. Thế nhưng, nếu chỉ tính riêng hai lần chạm trán gần nhất trong năm 2026, cán cân đang ở thế cân bằng 1-1.

Đáng chú ý hơn cả, chính Ben Shelton từng quật ngã Alcaraz trên mặt sân cứng tại giải Mỹ mở rộng 2026, yếu tố hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc thư hùng nảy lửa tại Turin sắp tới.

Alexander Zverev - Daniil Medvedev: Cặp đấu khó lường

Trận bán kết còn lại là màn đụng độ đỉnh cao giữa hai cựu vương duy nhất góp mặt tại giải đấu năm nay.

Alexander Zverev đang trải qua năm 2026 thăng hoa rực rỡ nhất sự nghiệp.

Kể từ sau khi giải cơn khát danh hiệu Grand Slam tại Roland Garros, ngôi sao người Đức tiếp tục thâu tóm luôn chức vô địch Mỹ mở rộng và chính thức soán ngôi số một thế giới của Jannik Sinner - tay vợt phải lỡ hẹn với giải ATP Finals năm nay vì chấn thương.

Dẫu vậy, Zverev chắc chắn không được phép chủ quan trước Daniil Medvedev.

Dù phong độ trong năm qua của tay vợt người Nga có phần thất thường, nhưng mỗi khi đạt trạng thái hưng phấn cao nhất, lối đánh phòng ngự phản công bền bỉ và đầy biến ảo của anh luôn là khắc tinh đối với Zverev.

Thực tế cho thấy lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Medvedev khi anh dẫn trước tay vợt người Đức với tỉ số 14-8.

Tối 21-11, trận đấu giữa Alcaraz và Ben Shelton dự kiến sẽ được diễn ra vào lúc 20h30 và sau khi khép lại trận đấu này là màn chạm trán giữa Alexander Zverev - Daniil Medvedev (rạng sáng 22-11).