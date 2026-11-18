Zverev duy trì phong độ cao trong 2 trận thi đấu gần nhất tại giải ATP Finals 2026 - Ảnh: REUTERS

Tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev tiếp tục khẳng định sức mạnh hủy diệt tại giải ATP Finals 2026 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Bước vào trận đấu với Ben Shelton, Zverev nhanh chóng áp đặt thế trận áp đảo khi hạt giống số một bẻ giao bóng của Shelton ngay ở game mở màn để dẫn 2-0.

Dù tay vợt người Mỹ nỗ lực tấn công nhằm giành lại thế trận, Zverev vẫn đứng vững và đoạt thêm một break nữa để bứt lên 4-1, trước khi khép lại set đầu tiên chóng vánh với tỉ số 6-2.

Sang set hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi cả hai tay vợt đều bảo vệ thành công toàn bộ game cầm giao bóng, đưa set đấu vào loạt tie-break.

Trong suốt set đấu thứ 2 cho đến trước loạt tie-break, Zverev chỉ đánh rơi duy nhất 1 điểm khi cầm giao bóng một.

Giữ vững sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định, tay vợt người Đức tung cú trả giao bóng thuận tay hiểm hóc để kết liễu trận đấu ngay ở match-point đầu tiên. Qua đó anh nâng thành tích đối đầu toàn thắng trước Ben Shelton lên con số 7-0.

Chia sẻ sau trận đấu, Zverev cho biết anh không hề bận tâm đến việc đã sớm giành vé đi tiếp:

"Tôi thậm chí không để ý đến các kịch bản tính toán vòng loại. Với tôi, chỉ cần tập trung vào bản thân và chơi đúng phong độ, kết quả tốt sẽ tự tìm đến. Quan trọng là phải duy trì thứ quần vợt chất lượng cao. Tôi đã làm được điều đó trước Rafa (Jodar) hai ngày trước và hôm nay mọi thứ lại lặp lại".

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, tài năng trẻ Arthur Fils đã có màn lội ngược dòng trước Rafael Jodar với tỉ số 4-6, 6-2, 6-2 để thắp lại hy vọng đi tiếp.

Tại lượt trận hạ màn vòng bảng, Zverev sẽ chạm trán Arthur Fils, trong khi Ben Shelton (hiện có thành tích 1 thắng - 1 thua) sẽ đối đầu với Rafael Jodar để cạnh tranh tấm vé bán kết còn lại.