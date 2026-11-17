Tay vợt Carlos Alcaraz thắng dễ trong trận ra quân ATP Finals 2026 - Ảnh: REUTERS

Trong trận ra quân tại bảng Ivan Lendl ở Turin vào tối 16-11, tay vợt Carlos Alcaraz chỉ mất đúng 1 giờ 9 phút để đè bẹp tay vợt hạng 8 thế giới Frances Tiafoe với tỷ số áp đảo 6-2, 6-2.

Dù Tiafoe bước vào Turin với hành trang là mùa giải 2026 hồi sinh rực rỡ nhất sự nghiệp, màn chào sân của tay vợt người Mỹ tại giải ATP Finals lại nhanh chóng biến thành cơn ác mộng.

Lối chơi phòng ngự bền bỉ của Tiafoe hoàn toàn lép vế trước sức mạnh bùng nổ, khả năng di chuyển linh hoạt và sự đa dạng trong từng đường bóng của tay vợt số 3 thế giới - người vừa liên tiếp đăng quang tại Vienna và Paris Masters.

Ngay từ những game đầu tiên, đương kim á quân của giải nhanh chóng áp đặt thế trận hủy diệt. Alcaraz bẻ liền hai game giao bóng để vươn lên dẫn trước 4-0, khiến Tiafoe hoàn toàn bất lực.

Trong set mở màn gần như hoàn hảo chỉ kéo dài 27 phút, tay vợt người Tây Ban Nha đạt hiệu suất giao bóng kinh ngạc với 93% điểm thắng ở giao bóng một và 100% điểm thắng ở giao bóng hai để khép lại set đấu với tỉ số 6-2.

Chưa kịp định thần sau set thua chóng vánh, Tiafoe tiếp tục bị dồn vào thế chân tường khi mất thêm một break ngay đầu set hai, bị dẫn trước một set và một break chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu.

Dù nỗ lực cải thiện khả năng giao bóng, tay vợt người Mỹ vẫn hoàn toàn bế tắc trước những cú thuận tay uy lực từ phía Alcaraz.

Khi tỷ số là 2-3, Tiafoe có cơ hội vàng để xoay chuyển cục diện với ba break-point liên tiếp, nhưng anh lại bỏ lỡ tất cả trước bản lĩnh phòng ngự kiên cường của Alcaraz.

Ngay sau khi bảo vệ thành công game giao bóng, ngôi sao Tây Ban Nha lập tức tung ra cú đánh dọc biên đẳng cấp sau một loạt bóng bền mãn nhãn để bẻ giao bóng lần nữa, nâng tỉ số lên 5-2 trước khi giao bóng ấn định chiến thắng gọn gàng ở game kế tiếp.

Chiến thắng chớp nhoáng này giúp Alcaraz nối dài chuỗi toàn thắng lên con số 10 trận liên tiếp, đồng thời nâng thành tích đối đầu trước Tiafoe lên 3-1.

Phát biểu ngay trên sân sau trận đấu, tay vợt sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam không giấu nổi sự hưng phấn về nền tảng thể lực sung mãn hiện tại:

"Có thể khẳng định đây là thời điểm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi ở giai đoạn cuối mùa giải thế này. Năm nay là một năm khá bất thường vì những chấn thương khiến tôi phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Chính vì thế khi đến Turin, tôi cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, tham vọng và khát khao được cống hiến hơn bao giờ hết".

Nói về bí quyết hóa giải đối thủ người Mỹ, Alcaraz chia sẻ thêm: "Những khó khăn từng trải qua trong các lần chạm trán Frances Tiafoe trước đây buộc tôi phải tập trung cao độ và nhập cuộc chắc chắn hơn. Tôi đã chuẩn bị đấu pháp rất kỹ lưỡng, chủ động gây áp lực ngay từ đầu để gửi thông điệp rằng cậu ấy sẽ phải trải qua một cuộc chiến thực sự gian nan nếu muốn giành chiến thắng. Tôi rất hài lòng với màn khởi đầu này và hy vọng sẽ duy trì được phong độ đỉnh cao trong những trận tới".