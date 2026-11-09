Alcaraz: Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn

Tay vợt Alcaraz lần đầu vô địch giải Paris Masters 2026 - Ảnh: REUTERS

Trong trận chung kết tại nhà thi đấu La Defense Arena vào tối 8-11, ngôi sao Carlos Alcaraz đã thể hiện phong độ cao để đánh bại tay vợt người Mỹ Ben Shelton với tỉ số 7-6(5), 7-5 để có lần đầu tiên vô địch giải Paris Masters trong sự nghiệp.

Chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa to lớn cho ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha bởi trước đó, Paris Masters vốn được ví như "mảnh đất dữ" với Alcaraz khi anh từng liên tiếp bị loại sớm.

Ngay sau khi ký dòng thông điệp đầy cảm xúc lên ống kính máy quay: "Hy vọng đây sẽ là chiến thắng đầu tiên trong số nhiều chiến thắng nữa! Yes. J'aime Paris", Alcaraz bước vào lễ trao giải với tâm thế trút bỏ được áp lực trước khi diễn ra trận đấu.

"Đối với tôi và cả đội ngũ của mình, danh hiệu này là điều chúng tôi đã khao khát tìm kiếm suốt thời gian dài. Những năm trước, mỗi lần đặt chân đến đây, tôi chưa từng tìm thấy cảm giác bóng tốt nhất hay phong độ thực sự. Tôi từng nếm trải những thất bại vô cùng đau đớn ở giải đấu này. Nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đội đã luôn nỗ lực hết sức mình và cuối cùng, cảm giác thoải mái trọn vẹn đã đến với tôi ở Paris”, Alcaraz chia sẻ.

Trước đó, cuộc tái đấu giữa hai ngôi sao trẻ diễn ra nghẹt thở đúng như kỳ vọng.

Sau khi giằng co kịch tính ở set đầu và định đoạt bằng chiến thắng 7-5 trong loạt tie-break của Alcaraz, thế trận set hai tiếp tục giằng co từng game giao bóng.

Sự tự tin của tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện rõ ở những phút nghỉ giải lao khi anh thoải mái nhún nhảy theo giai điệu nhạc được phát trên sân.

Đến thời điểm tỉ số là 6-5, Alcaraz bất ngờ tăng tốc, tung cú trái tay dọc dây hiểm hóc để bẻ gãy game giao bóng của Shelton, kết liễu trận đấu ở điểm Championship point thứ hai.

Đây là danh hiệu thứ ba của Alcaraz chỉ trong bốn giải đấu gần nhất, đánh dấu màn tái xuất sau 4 tháng rời xa sân đấu vì chấn thương. Bộ sưu tập Masters 1000 của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha giờ đây chỉ còn thiếu giải Canadian Open và Shanghai Masters.

Ngay sau lễ đăng quang tại Paris, cả Alcaraz lẫn Shelton sẽ lập tức lên đường sang Turin tranh tài tại ATP Finals.

Trong bối cảnh nhà đương kim vô địch Jannik Sinner phải rút lui vì chấn thương, Alcaraz không hề chủ quan khi dành sự tôn trọng lớn, thậm chí thừa nhận có phần "e ngại" trước tay vợt Ben Shelton:

"Gửi tới Ben Shelton, cậu và toàn đội đã có một tuần thi đấu phi thường. Cậu thật đáng kinh ngạc, từ tài năng trên sân đấu cho đến nhân cách bên ngoài. Sau mỗi lần gục ngã, cậu luôn trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi tin chắc chắn rằng tuần tới tại Turin, cậu sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Nói thật là tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi đấy! Chúc mừng cậu vì tất cả những gì đã làm được".