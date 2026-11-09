Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Alcaraz: Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Đánh bại Ben Shelton để lên ngôi vô địch giải Paris Masters 2026, tay vợt Carlos Alcaraz trải lòng về quả ngọt sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Alcaraz: Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn - Ảnh 2.

Tay vợt Alcaraz lần đầu vô địch giải Paris Masters 2026 - Ảnh: REUTERS

Trong trận chung kết tại nhà thi đấu La Defense Arena vào tối 8-11, ngôi sao Carlos Alcaraz đã thể hiện phong độ cao để đánh bại tay vợt người Mỹ Ben Shelton với tỉ số 7-6(5), 7-5 để có lần đầu tiên vô địch giải Paris Masters trong sự nghiệp.

Chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa to lớn cho ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha bởi trước đó, Paris Masters vốn được ví như "mảnh đất dữ" với Alcaraz khi anh từng liên tiếp bị loại sớm.

Ngay sau khi ký dòng thông điệp đầy cảm xúc lên ống kính máy quay: "Hy vọng đây sẽ là chiến thắng đầu tiên trong số nhiều chiến thắng nữa! Yes. J'aime Paris", Alcaraz bước vào lễ trao giải với tâm thế trút bỏ được áp lực trước khi diễn ra trận đấu.

"Đối với tôi và cả đội ngũ của mình, danh hiệu này là điều chúng tôi đã khao khát tìm kiếm suốt thời gian dài. Những năm trước, mỗi lần đặt chân đến đây, tôi chưa từng tìm thấy cảm giác bóng tốt nhất hay phong độ thực sự. Tôi từng nếm trải những thất bại vô cùng đau đớn ở giải đấu này. Nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đội đã luôn nỗ lực hết sức mình và cuối cùng, cảm giác thoải mái trọn vẹn đã đến với tôi ở Paris”, Alcaraz chia sẻ.

Trước đó, cuộc tái đấu giữa hai ngôi sao trẻ diễn ra nghẹt thở đúng như kỳ vọng.

Sau khi giằng co kịch tính ở set đầu và định đoạt bằng chiến thắng 7-5 trong loạt tie-break của Alcaraz, thế trận set hai tiếp tục giằng co từng game giao bóng.

Sự tự tin của tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện rõ ở những phút nghỉ giải lao khi anh thoải mái nhún nhảy theo giai điệu nhạc được phát trên sân.

Đến thời điểm tỉ số là 6-5, Alcaraz bất ngờ tăng tốc, tung cú trái tay dọc dây hiểm hóc để bẻ gãy game giao bóng của Shelton, kết liễu trận đấu ở điểm Championship point thứ hai.

Đây là danh hiệu thứ ba của Alcaraz chỉ trong bốn giải đấu gần nhất, đánh dấu màn tái xuất sau 4 tháng rời xa sân đấu vì chấn thương. Bộ sưu tập Masters 1000 của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha giờ đây chỉ còn thiếu giải Canadian Open và Shanghai Masters.

Ngay sau lễ đăng quang tại Paris, cả Alcaraz lẫn Shelton sẽ lập tức lên đường sang Turin tranh tài tại ATP Finals.

Trong bối cảnh nhà đương kim vô địch Jannik Sinner phải rút lui vì chấn thương, Alcaraz không hề chủ quan khi dành sự tôn trọng lớn, thậm chí thừa nhận có phần "e ngại" trước tay vợt Ben Shelton:

"Gửi tới Ben Shelton, cậu và toàn đội đã có một tuần thi đấu phi thường. Cậu thật đáng kinh ngạc, từ tài năng trên sân đấu cho đến nhân cách bên ngoài. Sau mỗi lần gục ngã, cậu luôn trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi tin chắc chắn rằng tuần tới tại Turin, cậu sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Nói thật là tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi đấy! Chúc mừng cậu vì tất cả những gì đã làm được".

Alcaraz: Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn - Ảnh 2.Alcaraz: Tôi thi đấu thực sự tệ

Nhận thất bại với tỉ số 5-7, 6-7(4) trước Zizou Bergs ở vòng ba giải Thượng Hải Masters tối 12-10, tay vợt số 3 thế giới Carlos Alcaraz thừa nhận bản thân đã có màn trình diễn tệ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TUẤN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ben Shelton Paris Carlos Alcaraz Alcaraz Shelton

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất