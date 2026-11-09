Sinh viên toán cao cấp tạo địa chấn làng quần vợt

Van Assche vốn là sinh viên toán - Ảnh: REUTERS

Ở tứ kết giải Paris, tay vợt Luca Van Assche đánh bại Rinky Hijikata (Úc) với tỉ số 6-4, 6-7, 7-5 sau 2 giờ 44 phút tranh tài, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào bán kết một giải Masters 1000.

Chàng sinh viên toán và chuyến phiêu lưu làng quần vợt

Đây là chiến thắng đặc biệt bởi Hijikata chính là người vừa gây sốc khi loại Novak Djokovic. Trước đó, Van Assche cũng đánh bại Lorenzo Musetti, tay vợt Ý vừa vượt qua người đứng đầu bảng xếp hạng thế giới.

Dù dừng bước trước Ben Shelton ở bán kết, việc tiến xa đến vậy ở một giải Masters 1000 vẫn mang đến cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Assche.

Với thành tích này, Van Assche trở thành tay vợt Pháp trẻ thứ hai trong 19 năm qua vào bán kết Paris Masters, sau Richard Gasquet năm 2007. Anh cũng chắc chắn vươn lên ít nhất hạng 34 thế giới vào tuần tới, vị trí cao nhất sự nghiệp.

Nhưng điều khiến truyền thông Pháp đặc biệt chú ý không chỉ là những chiến thắng trên sân. Đằng sau tay vợt đang thăng hoa là một sinh viên say mê toán học, luôn mang theo bài vở trong những chuyến thi đấu khắp thế giới.

Theo tờ 20 Minutes (Pháp), Van Assche hiện theo học năm thứ hai chương trình cử nhân toán học và tin học ứng dụng vào ra quyết định và tổ chức (MIDO) tại Đại học Paris-Dauphine-PSL.

Chương trình bao gồm những môn như đại số tuyến tính, xác suất, giải tích toán học và tin học. Đây là lĩnh vực đòi hỏi tư duy trừu tượng, khả năng phân tích cùng khối lượng học tập lớn.

Van Assche không xem chuyện học là hoạt động phụ. Anh xác định phải tiếp tục con đường học vấn bất kể sự nghiệp thể thao thành công đến đâu.

Năm 2024, tay vợt trẻ từng nói: "Ngay cả khi giành 50 Grand Slam, tôi cũng không thể chơi quần vợt đến năm 60 tuổi".

Để theo đuổi cả hai con đường, Van Assche tham gia chương trình Dauphine Talents, cho phép vận động viên thành tích cao học trực tuyến, kéo dài thời gian đào tạo và điều chỉnh lịch thi.

Van Assche thường xuyên mang theo sách vở trong những chuyến du đấu - Ảnh: TENNISACTU

Ông Stephane Boutillier, phụ trách thể thao thành tích cao tại trường, kể một tình huống đặc biệt: Có lần Van Assche phải làm bài thi từ 7h đến 9h sáng tại trung tâm huấn luyện quốc gia, sau đó lập tức lên taxi đến ga tàu để kịp chuyến đi Wimbledon lúc 10h30.

Dù được linh hoạt lịch trình, Van Assche vẫn phải vượt qua các kỳ thi với tiêu chuẩn học thuật tương đương sinh viên bình thường.

Theo ông Boutillier, toán học giúp Van Assche có sự cân bằng về trí tuệ, tạo khoảng cách cần thiết với áp lực thể thao chuyên nghiệp.

Tay vợt này còn chủ động xin thêm bài tập trong kỳ nghỉ hè, đồng thời ngày càng quan tâm đến việc sử dụng thống kê để phân tích các trận đấu.

Tuy nhiên, HLV Sebastien Villette cũng thừa nhận học trò đôi khi suy nghĩ quá nhiều trên sân, tìm lời giải cho cả những vấn đề vốn không tồn tại.

Hành trình trở lại từ vực sâu

Sinh năm 2004 tại Bỉ, Van Assche lớn lên ở Pháp và bắt đầu chơi quần vợt từ năm 4 tuổi. Năm 12 tuổi, anh rời gia đình đến Poitiers tham gia chương trình đào tạo tài năng quốc gia.

Bước ngoặt đầu tiên đến năm 2021, khi Van Assche đánh bại Arthur Fils để vô địch đơn nam trẻ Roland Garros.

Van Assche tạo kỳ tích ở Paris Masters - Ảnh: TENNIS MAJORS

Anh tiếp tục thăng tiến, lọt vào top 100 ATP năm 2023 khi mới 18 tuổi. Tại Úc mở rộng 2024, Van Assche vượt qua Lorenzo Musetti để tiến vào vòng 3.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sau đó chững lại. Năm 2025, anh sa sút phong độ, có thời điểm rơi khỏi top 300 thế giới và phải trở lại hệ thống Challenger.

Kể cả khó khăn đến thế nào, Van Assche cũng quyết không từ bỏ việc học - bên cạnh những giọt mồ hôi trên sân quần vợt.

Năm 2026 đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ. Anh giành nhiều danh hiệu Challenger trước khi vô địch Estoril Open hồi tháng 7, danh hiệu ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Từ vị trí 238 thế giới cuối năm 2025, Van Assche hiện tiến sát top 30 và chuẩn bị gặp Ben Shelton ở bán kết Paris Masters ngày 7-11.

Giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt của quần vợt chuyên nghiệp, câu chuyện Van Assche cho thấy việc học đại học không hẳn là trở ngại không thể vượt qua đối với vận động viên đỉnh cao.