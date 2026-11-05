Thua tay vợt hạng 83 thế giới, Djokovic mất vé dự ATP Finals

Djokovic (trái) để tay vợt Rinky Hijikata lội ngược dòng thành công - Ảnh: REUTERS

Trước giờ thi đấu, cơ hội giành vé tham dự ATP Finals tại Turin tưởng chừng như mở toang cho tay vợt Novak Djokovic khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Alex De Minaur và tài năng trẻ Rafael Jodar đều đồng loạt sẩy chân ở vòng 2.

Nhiệm vụ của Djokovic lúc này là phải tiến sâu ít nhất tới vòng bán kết Paris Masters.

Tuy nhiên, trước một đối thủ kém tên tuổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam đã không thể tận dụng thời cơ vàng.

Trận đấu mở màn đúng theo kịch bản mà tay vợt người Serbia mong muốn.

Bằng đẳng cấp vượt trội và khả năng điều tiết các loạt bóng bền quen thuộc, Djokovic kiểm soát hoàn toàn thế trận, gây sức ép liên hồi ở các game trả giao bóng để thắng áp đảo 6-2 chỉ sau hơn 30 phút.

Thế nhưng, gió đã đổi chiều chóng mặt từ set 2. Tay vợt 25 tuổi người Úc lột xác ngoạn mục khi cải thiện vượt bậc khả năng giao bóng, thi đấu kín kẽ và liên tục kéo Djokovic vào những pha bóng tiêu hao thể lực.

Gánh nặng tuổi tác bắt đầu lộ rõ khi Nole xuống sức trông thấy, các pha giao bóng suy giảm uy lực trong khi lỗi tự đánh hỏng xuất hiện ngày càng dày đặc.

Chớp thời cơ ở game bản lề, Hijikata bẻ giao bóng thành công để gỡ hòa 6-3, đưa cuộc so tài vào set quyết định.

Đà hưng phấn tâm lý giúp Hijikata làm chủ hoàn toàn set 3. Trong khi cựu số 1 thế giới trở nên bế tắc và liên tục xử lý hỏng ở vạch cuối sân, Hijikata chơi thứ quần vợt kiên cường và lạnh lùng để kết liễu trận đấu với tỉ số 6-3, tạo nên cú sốc lớn ở vòng 2.

"Cậu ấy chơi cực kỳ tập trung, hầu như không mắc lỗi nào, luôn giữ bóng rất thấp và có màn trình diễn xuất sắc. Còn tôi thì giao bóng quá tệ", Djokovic cay đắng thừa nhận sau thất bại.

Trận thua này nối dài một năm 2026 đầy trắc trở của Djokovic ở hệ thống ATP Masters 1000, nơi anh chưa từng vượt qua vòng 4 ở bất kỳ giải đấu nào.

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai trong vòng 20 mùa giải gần nhất Nole không đủ điều kiện tham dự ATP Finals dành cho 8 tay vợt mạnh nhất (sau lần đầu vào năm 2017).

Thất bại trước Hijikata cũng dập tắt giấc mộng nâng kỷ lục vô địch giải đấu ATP Finals cuối năm lên con số 8 của tượng đài người Serbia.

Vòng 2 Paris Masters chứng kiến hàng loạt cơn địa chấn khi tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev cũng nhận thất bại 6-7(5), 2-6 trước Lorenzo Musetti, còn hạt giống số 4 Daniil Medvedev gục ngã 4-6, 4-6 trước Ignacio Buse.

Dù vậy, Zverev và Medvedev đều đã chắc suất đến Turin từ trước.