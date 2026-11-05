Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thua tay vợt hạng 83 thế giới, Djokovic mất vé dự ATP Finals

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Cánh cửa đến Turin đã chính thức khép lại với tay vợt Novak Djokovic sau khi huyền thoại người Serbia để thua ngược 6-2, 3-6, 3-6 trước tay vợt hạng 83 thế giới - Rinky Hijikata tại vòng 2 Paris Masters vào đêm 4-11.

Thua tay vợt hạng 83 thế giới, Djokovic mất vé dự ATP Finals - Ảnh 1.

Djokovic (trái) để tay vợt Rinky Hijikata lội ngược dòng thành công - Ảnh: REUTERS

Trước giờ thi đấu, cơ hội giành vé tham dự ATP Finals tại Turin tưởng chừng như mở toang cho tay vợt Novak Djokovic khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Alex De Minaur và tài năng trẻ Rafael Jodar đều đồng loạt sẩy chân ở vòng 2. 

Nhiệm vụ của Djokovic lúc này là phải tiến sâu ít nhất tới vòng bán kết Paris Masters. 

Tuy nhiên, trước một đối thủ kém tên tuổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam đã không thể tận dụng thời cơ vàng.

Trận đấu mở màn đúng theo kịch bản mà tay vợt người Serbia mong muốn. 

Bằng đẳng cấp vượt trội và khả năng điều tiết các loạt bóng bền quen thuộc, Djokovic kiểm soát hoàn toàn thế trận, gây sức ép liên hồi ở các game trả giao bóng để thắng áp đảo 6-2 chỉ sau hơn 30 phút.

Thế nhưng, gió đã đổi chiều chóng mặt từ set 2. Tay vợt 25 tuổi người Úc lột xác ngoạn mục khi cải thiện vượt bậc khả năng giao bóng, thi đấu kín kẽ và liên tục kéo Djokovic vào những pha bóng tiêu hao thể lực. 

Gánh nặng tuổi tác bắt đầu lộ rõ khi Nole xuống sức trông thấy, các pha giao bóng suy giảm uy lực trong khi lỗi tự đánh hỏng xuất hiện ngày càng dày đặc. 

Chớp thời cơ ở game bản lề, Hijikata bẻ giao bóng thành công để gỡ hòa 6-3, đưa cuộc so tài vào set quyết định.

Đà hưng phấn tâm lý giúp Hijikata làm chủ hoàn toàn set 3. Trong khi cựu số 1 thế giới trở nên bế tắc và liên tục xử lý hỏng ở vạch cuối sân, Hijikata chơi thứ quần vợt kiên cường và lạnh lùng để kết liễu trận đấu với tỉ số 6-3, tạo nên cú sốc lớn ở vòng 2.

"Cậu ấy chơi cực kỳ tập trung, hầu như không mắc lỗi nào, luôn giữ bóng rất thấp và có màn trình diễn xuất sắc. Còn tôi thì giao bóng quá tệ", Djokovic cay đắng thừa nhận sau thất bại.

Trận thua này nối dài một năm 2026 đầy trắc trở của Djokovic ở hệ thống ATP Masters 1000, nơi anh chưa từng vượt qua vòng 4 ở bất kỳ giải đấu nào. 

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai trong vòng 20 mùa giải gần nhất Nole không đủ điều kiện tham dự ATP Finals dành cho 8 tay vợt mạnh nhất (sau lần đầu vào năm 2017). 

Thất bại trước Hijikata cũng dập tắt giấc mộng nâng kỷ lục vô địch giải đấu ATP Finals cuối năm lên con số 8 của tượng đài người Serbia.

Vòng 2 Paris Masters chứng kiến hàng loạt cơn địa chấn khi tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev cũng nhận thất bại 6-7(5), 2-6 trước Lorenzo Musetti, còn hạt giống số 4 Daniil Medvedev gục ngã 4-6, 4-6 trước Ignacio Buse. 

Dù vậy, Zverev và Medvedev đều đã chắc suất đến Turin từ trước. 

Thua tay vợt hạng 83 thế giới, Djokovic mất vé dự ATP Finals - Ảnh 3.Djokovic vô địch Giải Trung Quốc mở rộng 2026 sau những trận đấu có kết thúc bất thường

Novak Djokovic đã đăng quang China Open (Giải quần vợt Trung Quốc mở rộng) 2026 khi cả hai trận bán kết lẫn chung kết đều không thể diễn ra trọn vẹn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TUẤN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Paris Masters Rinky Hijikata Nole Djokovic Novak Djokovic

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất