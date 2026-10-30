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Tay vợt Đức Zverev lần đầu tiên đoạt ngôi số 1 thế giới của ATP

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Tay vợt người Đức Alexander Zverev đã vươn lên vị trí số 1 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Tallon Griekspoor với tỉ số 2-0 (6-4, 7-5) để vào tứ kết giải Vienna Open.

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Alexander Zverev sẽ kết thúc năm 2026 với vị trí số 1 thế giới - Ảnh: AFP

Được xem là người "luôn suýt thành công" trong làng quần vợt, Zverev đã có một năm 2026 rực rỡ, anh phá vỡ cơn khát danh hiệu Grand Slam bằng cách giành chức vô địch tại giải Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng.

Giờ đây, anh đã lập thêm một kỷ lục khi trở thành người thứ 30 giành được vị trí số 1 kể từ khi bảng xếp hạng được công bố lần đầu tiên vào năm 1973. Với chiến thắng 2-0 (6-4, 7-5) trước tay vợt người Hà Lan Tallon Griekspoor vào rạng sáng 30-10, Zverev sẽ chính thức lên đỉnh khi bảng xếp hạng ATP công bố vào tuần tới. 

Chiến thắng này đảm bảo cho Zverev giữ ngôi số 1 thế giới cho đến khi kết thúc năm 2026. Ở tuổi 29 tuổi và 196 ngày, tay vợt người Đức này cũng trở thành người lớn tuổi thứ hai lần đầu tiên vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng ATP sau tay vợt người Úc John Newcombe.

Sự vươn lên của Zverev không chỉ nhờ tài năng, mà còn có phần may mắn. Bởi tay vợt người Ý Sinner đang giữ ngôi số 1 thế giới bị chấn thương không thi đấu kể từ tháng 7 và anh đã tuyên bố kết thúc mùa giải sớm vào ngày 6-10 vừa qua. 

- Ảnh 2.Olympic chơi lớn, tặng điện thoại gập đắt tiền cho 2.700 VĐV

Ngày 29-10, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chính thức công bố chương trình tặng điện thoại thông minh cho các vận động viên tham dự Olympic trẻ Dakar 2026, diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11 tại Senegal.

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QUỐC THẮNG
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    Chủ đề: Alexander Zverev Grand Slam

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