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Zverev gọi, chờ Alcaraz trả lời tại ATP Finals 2026

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Sau màn khởi đầu đầy thuyết phục của tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev trước tài năng trẻ Rafael Jodar, mọi ánh mắt tại Turin đang đổ dồn về trận ra quân của Carlos Alcaraz vào tối 16-11 tại giải ATP Finals 2026.

Zverev gọi, chờ Alcaraz trả lời tại ATP Finals 2026 - Ảnh 2.

Alcaraz chạm trán Frances Tiafoe tại trận mở màn ATP Finals 2026 - Ảnh: REUTERS

8 tay vợt hay nhất năm 2026 bước vào cuộc đua giành danh hiệu ATP Finals tại Turin từ tối 15-11. Alexander Zverev và Carlos Alcaraz là hai ứng viên sáng giá nhất.

Giải Nitto ATP Finals 2026 khởi tranh từ ngày 15 đến 22-11 tại nhà thi đấu Inalpi Arena trên mặt sân cứng trong nhà.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp thành phố miền bắc nước Ý đăng cai ngày hội quy tụ 8 tay vợt đơn và 8 cặp đôi xuất sắc nhất năm.

Khác với thể thức loại trực tiếp thông thường, 8 tay vợt được chia làm hai bảng đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai cái tên dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.

Dù giải năm nay thiếu vắng niềm hy vọng chủ nhà Jannik Sinner vì chấn thương, sức nóng vẫn không hề giảm nhiệt với cuộc đua song mã được kỳ vọng nhất giữa Zverev và Alcaraz.

Ngay trong ngày mở màn, Zverev đã chứng minh vị thế của tay vợt số 1 thế giới vào khuya 15-11.

Cụ thể, ngôi sao 29 tuổi người Đức thể hiện sự lạnh lùng và ổn định đáng nể để vượt qua Rafael Jodar với tỉ số 6-4, 6-4.

Những cú giao bóng uy lực cùng quả trái tay trứ danh - thứ vũ khí đã đưa anh lên đỉnh bảng xếp hạng PIF ATP trong năm 2026 tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả. Qua đó giúp Zverev tạm chiếm ngôi đầu bảng, mở toang cánh cửa hướng tới danh hiệu ATP Finals thứ ba trong sự nghiệp.

Người hâm mộ hiện tại đang chờ đợi câu trả lời từ hạt giống số hai Carlos Alcaraz ở bảng còn lại, nơi anh sẽ đối đầu với Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Frances Tiafoe.

Sau khi lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch ở trận chung kết năm 2025, tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha đặt quyết tâm rất cao để lần đầu đăng quang tại Turin.

Alcaraz thể hiện phong độ hủy diệt giai đoạn cuối mùa với chuỗi danh hiệu liên tiếp tại Tokyo, Vienna và mới nhất là Paris Masters.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có đôi chút lo lắng khi Alcaraz bất ngờ tiết lộ anh đang gặp một vài trục trặc nhỏ về thể trạng trước giờ xuất trận.

Ngôi sao Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ: "Vừa qua có những trận đấu thực sự bào mòn thể lực, nên tôi gặp một chút vấn đề nhỏ. Đó là điều bình thường với mọi tay vợt và tôi đang tập trung khắc phục. Mọi thứ chỉ mang tính chất phòng ngừa thôi. Hiện tại tôi cảm thấy rất ổn, đang chăm sóc bản thân kỹ lưỡng và tích cực tập luyện để sẵn sàng chinh phục chiếc cúp danh giá này”.

Vào tối 16-11, Carlos Alcaraz sẽ bước vào thử thách đầu tiên gặp Frances Tiafoe, trước khi Daniil Medvedev đối đầu với đại diện chủ nhà Flavio Cobolli ở trận đấu muộn hơn.

ATP Finals 2026 ghi nhận mức tiền thưởng kỷ lục 15,75 triệu USD (tăng 250.000 USD so với mùa trước).

Tại nội dung đơn, các tay vợt thi đấu đủ ba trận vòng bảng nhận 338.000 USD phí góp mặt cùng 405.000 USD cho mỗi trận thắng, thắng bán kết nhận 1,206 triệu USD và thắng chung kết bỏ túi thêm 2,412 triệu USD.

Nếu đăng quang với thành tích toàn thắng cả 5 trận, nhà vô địch sẽ nhận khoản tiền khổng lồ 5,171 triệu USD kèm 1.500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP.

Zverev gọi, chờ Alcaraz trả lời tại ATP Finals 2026 - Ảnh 3.Alcaraz: Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn

Đánh bại Ben Shelton để lên ngôi vô địch giải Paris Masters 2026, tay vợt Carlos Alcaraz trải lòng về quả ngọt sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: ATP Finals Zverev Carlos Alcaraz Alcaraz Jannik Sinner

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