Tài năng trẻ người Pháp Arthur Fils có chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals 2026 - Ảnh: REUTERS

Tài năng trẻ người Pháp Arthur Fils (22 tuổi) đã tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng ATP Finals 2026 vào tối 18-11.

Bước vào cuộc so tài giữa hai gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới, Rafael Jodar — hiện tượng lớn nhất mùa giải 2026 sau hành trình bứt phá ngoạn mục từ ngoài top 100 vào thẳng nhóm 10 tay vợt mạnh nhất thế giới là người nhập cuộc hưng phấn hơn.

Với lối đánh cuối sân đầy uy lực, đại diện Tây Ban Nha liên tục dồn ép đối thủ để giành set thắng mở màn 6-4.

Thế nhưng, cục diện trận đấu đã đảo chiều chóng mặt kể từ set hai khi nền tảng thể lực của Jodar suy giảm rõ rệt.

Nắm bắt thời cơ, Arthur Fils lập tức đẩy cao nhịp độ trận đấu và tung ra hàng loạt cú thuận tay ghi điểm đầy uy lực. Tay vợt người Pháp liên tiếp bẻ game giao bóng của đối thủ để vượt lên dẫn sâu 5-1, buộc Jodar phải xin tạm dừng trận đấu để nhận sự chăm sóc y tế.

Sau giờ nghỉ, tay vợt Tây Ban Nha vẫn không thể tìm lại sự dẻo dai cần thiết. Áp lực tâm lý cùng sự hụt hơi khiến Jodar tiếp tục để mất thêm hai break trong set quyết định, trước khi chính thức gác vợt với tỉ số 2-6.

Chiến thắng đầy cảm xúc tại Turin giúp Arthur Fils khắc tên mình vào lịch sử giải đấu ATP Finals 2026.

Anh chính thức trở thành tay vợt nam đầu tiên sinh từ năm 2004 trở về sau giành chiến thắng tại ATP Finals. Anh đồng thời giải cơn khát kéo dài suốt 15 năm cho quần vợt Pháp khi trở thành đại diện đầu tiên của nước nhà hưởng niềm vui thắng trận ở giải đấu danh giá này kể từ năm 2011.

Vượt qua thử thách mang tên Jodar, Arthur Fils sẽ bước vào trận "sinh tử" ở lượt đấu hạ màn vòng bảng. Anh gặp tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev — người đã sớm đoạt vé đi tiếp để tự quyết tấm vé bán kết còn lại của bảng đấu.