Cũng như Zverev, tay vợt Carlos Alcaraz sớm có vé vào vòng bán kết ATP Finals 2026 - Ảnh: REUTERS

Trong lượt trận thứ hai vòng bảng (tối 18-11), tay vợt số 3 thế giới Carlos Alcaraz chỉ mất đúng 72 phút để khuất phục Daniil Medvedev với tỉ số áp đảo 6-2, 6-4, qua đó chính thức giành vé góp mặt ở vòng bán kết ATP Finals.

Trên hành trình săn tìm chiếc cúp vô địch ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, Alcaraz đã nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 11 liên tiếp.

Kể từ khi tái xuất tại Giải Mỹ mở rộng sau bốn tháng dưỡng thương cổ tay, tay vợt 23 tuổi đã thâu tóm ba danh hiệu lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại sau khi liên tiếp đăng quang ở Vienna cùng Paris Masters.

Bước vào cuộc tái đấu với Medvedev - bại tướng của chính anh tại Vienna gần đây, Alcaraz nhanh chóng áp đặt thế trận một chiều.

Trước sức ép liên hồi từ những cú trả giao bóng hiểm hóc của ngôi sao người Tây Ban Nha, nhà cựu vô địch ATP Finals 2020 hoàn toàn bất lực.

Alcaraz bẻ liền hai game giao bóng để khép lại set mở màn chóng vánh với tỉ số 6-2 mà hầu như không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào.

Kịch bản tương tự tiếp diễn ở set hai khi Alcaraz sớm giành break để tạo lợi thế dẫn trước.

Giữa trận đấu, tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam sự nghiệp (sau chức vô địch Giải Úc mở rộng hồi đầu năm) bất ngờ phải xin tạm dừng trận đấu để nhờ đội ngũ y tế chăm sóc và băng bó vùng đùi trái.

Dẫu vậy, sự cố nhỏ này không hề làm giảm đi sự thanh thoát trong từng bước chạy của Alcaraz. Anh duy trì sự chắc chắn tuyệt đối trong các game cầm giao bóng, trước khi ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 sau tình huống trả giao bóng rúc lưới của Medvedev.

Chia sẻ sau trận đấu, Alcaraz tỏ ra vô cùng hài lòng với chiến thuật trả giao bóng của mình:

"Tôi nghĩ hôm nay mình đã làm tốt mọi thứ. Ở trận ra quân, chúng ta đều thấy Daniil Medvedev giao bóng uy lực thế nào và anh ấy kiếm được rất nhiều điểm dễ dàng từ vũ khí đó. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi hôm nay đơn giản là trả giao bóng thật tốt. Đặc biệt ở những pha giao bóng hai của đối thủ, tôi chủ động trả bóng thật sâu và uy lực để chiếm thế chủ động, qua đó triển khai đúng thứ quần vợt sở trường của mình”.