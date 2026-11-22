Madueke ghi bàn thắng giúp Arsenal có được 1 điểm trên sân của Newcastle - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu này, Arsenal nhập cuộc mạnh mẽ, tạo nên thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Newcastle. Ngay phút thứ 7, tiền đạo Madueke đã cảnh báo "Chích chòe" với pha dứt điểm trúng cột dọc.

Đến phút 33, Kai Havertz chọc khe thông minh cho Eberechi Eze phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Lucas Hornicek, trước khi tung cú sút xé lưới Newcastle mở tỉ số 1-0.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Arsenal tiếp tục chơi lấn lướt nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trái lại Newcastle đã vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp hai để ghi liền 2 bàn thắng do công của Harvey Barnes phút 49 và Malick Thiaw phút 62 để dẫn ngược 2-1.

Những phút tiếp theo Arsenal đẩy mạnh tốc độ tấn công và có bàn gỡ hòa 2-2 sau pha độc diễn rồi dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo 24 tuổi Noni Madueke ở phút 78. Tỉ số này được giữ nguyên đến hết trận dù những phút cuối trận Arsenal tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Với một điểm có được, Arsenal tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 28 điểm, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ hai Brighton. HLV Mikel Arteta tỏ ra khá tiếc nuối, khi cho rằng Arsenal "đánh mất 2 điểm vì thiếu những khoảnh khắc xuất thần".

Nói với báo chí sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho biết: "Chúng tôi đã đánh rơi hai điểm... Toàn đội đã chơi xuất sắc từ đầu đến cuối trong hiệp một... lẽ ra chúng tôi phải dẫn trước hai, ba, thậm chí là bốn bàn rồi. Sau khi có bàn gỡ hòa 2-2, chúng tôi cũng tạo ra vô số tình huống chiếm ưu thế về quân số ở khắp mặt sân, cùng nhiều khoảng trống mênh mông... lẽ ra chúng tôi phải tận dụng để giành chiến thắng, nhưng lại thiếu đi một khoảnh khắc xuất thần để làm được điều đó".

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