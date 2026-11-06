Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ngôi sao Newcastle bị 6 xe cảnh sát truy đuổi vì... mang cung tên 'đi dạo'

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Hậu vệ Amar Dedic của Newcastle đã bị 6 xe cảnh sát truy đuổi và chặn lại thẩm vấn sau khi bị phát hiện mang theo cung tên gần một hồ chứa nước ở vùng nông thôn Newcastle.

Ngôi sao Newcastle bị cảnh sát truy đuổi vì... mang cung tên 'đi dạo' - Ảnh 1.

Hậu vệ Amar Dedic của Newcastle đã khiến cảnh sát phải huy động đến 6 xe cảnh sát để truy đuổi - Ảnh: Marca

Theo tường thuật của báo Daily Mail, tuyển thủ người Bosnia-Herzegovina trị giá 30 triệu bảng Anh này cùng một người bạn đã gây lo ngại khi mang theo cung tên, đi bộ gần một hồ chứa nước ở Harlow Hill, ngoại ô Newcastle. 

Cảnh sát nhận được tin báo lúc 13h55 chiều 5-11, họ đã triển khai 6 xe tuần tra có biển hiệu và không biển hiệu để truy đuổi. Sau đó các sĩ quan đã tìm thấy Dedic và người bạn của anh ta cách hồ chứa khoảng 11km gần khu dân cư Darras Hall. 

Tại đó, họ đã bị khám xét, thu giữ cung tên và thẩm vấn về hoạt động của hai người. Các sĩ quan cảnh sát xác định rằng Dedic và bạn của anh không gây ra mối đe dọa nào cho công chúng và số thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích giải trí.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc xảy ra, trong đó có thông tin cho rằng Dedic cùng bạn mình đã bắn một số tên khi đang ở vùng nông thôn. Hiện chưa rõ họ nhắm bắn vào mục tiêu nào. Tuy nhiên, việc săn bắt bất kỳ loài động vật hay chim chóc nào bằng cung tên hoặc nỏ đều là hành vi bất hợp pháp tại Anh.

Newcastle đã trả cho Benfica 30 triệu bảng để mua Dedic vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ người Bosnia đã tạo dựng được tên tuổi ở vị trí hậu vệ phải bất chấp khởi đầu mùa giải khó khăn của đội bóng. Hiện anh đã có 7 trận ra sân ở Premier League mùa này.

Ngôi sao Newcastle bị 6 xe cảnh sát truy đuổi vì... mang cung tên 'đi dạo' - Ảnh 2.Lý do thầy Kim gọi 13 cầu thủ U23 lên đội tuyển Việt Nam

Lần đầu tiên kể từ khi nắm tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã gọi 13 cầu thủ U23 lên đội tuyển chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Newcastle Amar Dedic bắn cung Premier League Ngoại hạng anh

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất