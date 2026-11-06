Ngôi sao Newcastle bị 6 xe cảnh sát truy đuổi vì... mang cung tên 'đi dạo'

Hậu vệ Amar Dedic của Newcastle đã khiến cảnh sát phải huy động đến 6 xe cảnh sát để truy đuổi - Ảnh: Marca

Theo tường thuật của báo Daily Mail, tuyển thủ người Bosnia-Herzegovina trị giá 30 triệu bảng Anh này cùng một người bạn đã gây lo ngại khi mang theo cung tên, đi bộ gần một hồ chứa nước ở Harlow Hill, ngoại ô Newcastle.

Cảnh sát nhận được tin báo lúc 13h55 chiều 5-11, họ đã triển khai 6 xe tuần tra có biển hiệu và không biển hiệu để truy đuổi. Sau đó các sĩ quan đã tìm thấy Dedic và người bạn của anh ta cách hồ chứa khoảng 11km gần khu dân cư Darras Hall.

Tại đó, họ đã bị khám xét, thu giữ cung tên và thẩm vấn về hoạt động của hai người. Các sĩ quan cảnh sát xác định rằng Dedic và bạn của anh không gây ra mối đe dọa nào cho công chúng và số thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích giải trí.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc xảy ra, trong đó có thông tin cho rằng Dedic cùng bạn mình đã bắn một số tên khi đang ở vùng nông thôn. Hiện chưa rõ họ nhắm bắn vào mục tiêu nào. Tuy nhiên, việc săn bắt bất kỳ loài động vật hay chim chóc nào bằng cung tên hoặc nỏ đều là hành vi bất hợp pháp tại Anh.

Newcastle đã trả cho Benfica 30 triệu bảng để mua Dedic vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ người Bosnia đã tạo dựng được tên tuổi ở vị trí hậu vệ phải bất chấp khởi đầu mùa giải khó khăn của đội bóng. Hiện anh đã có 7 trận ra sân ở Premier League mùa này.

