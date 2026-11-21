Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City, Arsenal, Real Madrid ra sân - Đồ họa: H.D

Tối 21-11, vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ diễn ra cuộc đua song mã đến chức vô địch giữa Arsenal và Man City.

Ở trận đấu sớm, Man City sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà. Đây là cơ hội thuận lợi để Man City tìm lại mạch thắng sau chuỗi trận tệ hại trước loạt trận FIFA Days tháng 11.

Sau đó vài giờ đồng hồ, Arsenal sẽ đến làm khách của Newcastle. Đội chủ nhà là thử thách lớn với thầy trò HLV Mikel Arteta nhưng "pháo thủ" vẫn được đánh giá sẽ có ba điểm nếu chơi đúng phong độ.

Tại Tây Ban Nha, tên tuổi lớn nhất ra sân sẽ là Real Madrid. Đối thủ của Real Madrid sẽ là Celta Vigo - đội đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội, thầy trò HLV Jose Mourinho được dự đoán sẽ có trọn vẹn ba điểm.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV cũng không thể bỏ qua những cuộc đối đầu đáng chú ý khác: Union Berlin - Leipzig, Borussia Mönchengladbach - Dortmund, hay Nice - PSG.