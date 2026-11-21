Anderson ghi bàn mang về bàn gỡ cho Man City - Ảnh: MFC

Trước loạt trận FIFA Days, phong độ Man City đã ở mức rất thấp khi họ thua 3 trận liên tiếp ở Giải ngoại hạng Anh. Từ chỗ chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng, Man City bị Arsenal vượt mặt và bỏ cách đến 6 điểm.

Nhưng kỳ nghỉ quốc tế có vẻ không giúp các cầu thủ Man City cải thiện phong độ. Erling Haaland tiếp tục tịt ngòi trước Fulham, nâng chuỗi trận không ghi bàn tại Premier League lên con số 3.

Tiền đạo người Na Uy chỉ được chấm 5,4 điểm và là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Man City. Cả trận Haaland không có nhiều cơ hội trước khung thành Fulham.

Hệ thống chiến thuật của HLV Enzo Maresca gần đây đã hiện rõ nhiều vấn đề. Trong đó việc các tiền vệ không cung cấp đủ bóng cho Haaland là lý do khiến tiền đạo người Na Uy sa sút.

Rayan Cherki kiến tạo, Haaland ghi bàn là công thức được Man City áp dụng khá hiệu quả hồi đầu mùa.

Halaand tiếp tục tịt ngòi ở Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, những trận gần đây, Cherki bất ngờ dự bị nhường chỗ cho Phil Foden. Tiền vệ người Anh cũng không có phong độ tốt khiến Haaland trở nên cô độc. Vấn đề lớn của Man City còn là khả năng phối hợp giữa hậu vệ và các tiền vệ.

Cũng từ tình huống như vậy, Man City đã để Fulham chọc thủng lưới. Phút 16, Oscar Bobb đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Rodrigo Muniz. Không bị ai theo kèm, Muniz thoải mái tung cú dứt điểm, ghi bàn mở tỉ số.

Các hậu vệ Man City quá bị động trong pha phòng ngự này trong khi hàng tiền vệ lại để lộ khoảng trống quá lớn.

Bị thủng lưới, Man City dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Trong tình thế những pha lên bóng của Man City tỏ ra khá bế tắc, đội chủ nhà vẫn đạt được mục đích nhờ màn tỏa sáng cá nhân của Elliot Anderson sau cú bắt vô lê lợi hại ngoài vòng cấm.

Dẫu vậy, đây là tất cả những gì Man City làm được ở trận này. Hòa Fulham 1-1, Man City có trong tay 22 điểm, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Man City có thể bị Arsenal bỏ cách 8 điểm sau vòng 11.