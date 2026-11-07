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Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Arsenal, Man City, Real Madrid thi đấu

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Các trận đấu có sự hiện diện của Arsenal, Man City, Real Madrid... sẽ là tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 7-11 rạng sáng 8-11.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Arsenal, Man City, Real Madrid thi đấu - Đồ họa: H.D

Tối 7-11, hai đại gia đang cạnh tranh chức vô địch là Man City và Arsenal cùng ra sân. Arsenal chạm trán Hull City, còn Man City đụng độ Nottingham.   

Arsenal và Man City đều được đánh giá cao hơn nhưng giới chuyên môn dự đoán là cả hai sẽ không dễ có chiến thắng. 

Cả Hull và Nottingham đều rất có thực lực và đủ sức tạo nên bất ngờ. Nếu hai ông lớn chơi không đủ tập trung, cuộc đua vô địch nhiều khả năng sẽ có thêm bước ngoặt.

Tại Tây Ban Nha, tên tuổi lớn nhất ra sân là Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước Valencia. Một chiến thắng sẽ giúp Real Madrid thoải mái ngồi xem Atletico Madrid đại chiến Barca.

Trong khi đó, các đội bóng lớn nhất ở Pháp và Đức là PSG và Bayern Munich cũng sẽ xuất trận. Tại Đức, Bayern Munich chạm trán Mainz 05, còn PSG đụng độ Troyes. Với thực lực vượt trội, nhiều khả năng PSG và Bayern Munich sẽ cùng giành chiến thắng ở vòng này.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV không thể bỏ qua những cuộc đọ sức đáng chú ý khác: Leeds - Tottenham, Dortmund - Elversberg. 

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Arsenal, Man City, Real Madrid thi đấu - Ảnh 2.Arsenal ngược dòng hạ Leeds, áp sát Man City

Tối 10-10, Arsenal ngược dòng đánh bại Leeds United 2-1 trên sân Emirates ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Mikel Arteta thu hẹp khoảng cách với Man City trên bảng xếp hạng.

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    Chủ đề: lịch trực tiếp Arsenal Real madrid bóng đá châu Âu man City

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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