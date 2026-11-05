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HLV Mourinho: Bellingham là cầu thủ độc nhất vô nhị

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Sau màn tỏa sáng giúp Real Madrid hạ gục AEK Athens 3-2, tiền vệ Jude Bellingham đã nhận được cơn mưa lời khen từ HLV Jose Mourinho.

HLV Mourinho: Bellingham là cầu thủ độc nhất vô nhị, hoàn hảo về mọi mặt - Ảnh 1.

Ngôi sao Bellingham (áo trắng) nhận được cơn mưa lời khen sau màn trình diễn ấn tượng giúp Real Madrid giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: AP

Real Madrid tiếp tục duy trì chuỗi trận ấn tượng tại vòng phân hạng Champions League 2026-2027 bằng chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân của AEK Athens, trong ngày tiền vệ Jude Bellingham trở thành người hùng với một siêu phẩm đánh gót điệu nghệ.

Làm khách trên đất Hy Lạp, Real Madrid gặp vô số khó khăn trước lối chơi kiên cường của chủ nhà. 

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Aboubakary Koita sớm giội gáo nước lạnh bằng bàn mở tỉ số cho AEK Athens, trước khi Bellingham lên tiếng bằng khoảnh khắc lóe sáng đẳng cấp. 

Sau khi bị VAR từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị gang tấc, tiền vệ người Anh không phải tiếc nuối lâu khi thực hiện cú đánh gót tinh tế từ đường căng ngang của Marc Cucurella, san bằng cách biệt 1-1.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. Stavros Pilo một lần nữa đưa AEK vươn lên dẫn trước ở phút 75, nhưng Kylian Mbappe kịp thời lên tiếng gỡ hòa 2-2 chỉ sau đó 4 phút. 

Không chấp nhận một kết quả hòa, đoàn quân của HLV Jose Mourinho vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối, để rồi Federico Valverde hóa thân thành người hùng với cú dứt điểm từ xa tuyệt đẹp ở phút 92, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Chiến thắng này giúp Real Madrid củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 4 trận toàn thắng. Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho không giấu được sự thán phục dành cho cậu học trò cưng:

"Bellingham là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Không có tiền vệ nào trên thế giới giống như cậu ấy, hoàn hảo về mọi mặt. Tôi không biết nói gì hơn bởi vì đối với tôi, cậu ấy thực sự phi thường. Ngay cả khi không có ngày thi đấu tốt nhất, cậu ấy vẫn cống hiến hết mình, thể hiện lãnh đạo, tham vọng và những khoảnh khắc quyết định".

Bên cạnh mặt trận tấn công, chuyên gia Robbie Savage của đài TNT Sports cũng ca ngợi tinh thần thi đấu lăn xả và khả năng tranh chấp bóng hai cực kỳ hiệu quả của Bellingham ở khu vực giữa sân.

Đáng chú ý, việc đá chính trong trận đấu này cũng giúp Jude Bellingham chính thức xô đổ kỷ lục để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Champions League đạt cột mốc 60 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu ở tuổi 23, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại.

HLV Mourinho: Bellingham là cầu thủ độc nhất vô nhị - Ảnh 3.Cả nhà Bellingham cùng tỏa sáng, người cha ghi đến 7 bàn giúp Anh thắng Ireland 13-1

Gia đình Bellingham vừa khép lại một tuần trọn vẹn niềm vui khi ba cha con đồng loạt tỏa sáng rực rỡ ở những trận đấu gần nhất.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Champions League Jude Bellingham Real Madrid Jose Mourinho Bellingham

    Dòng sự kiện: Champions League

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