Cả nhà Bellingham cùng tỏa sáng, người cha ghi đến 7 bàn giúp Anh thắng Ireland 13-1

Bà Denise cùng ông Mark (ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng 2 người con Jude và Jobe Bellingham - Ảnh: Instagram

Những ngày vừa qua, gia đình nhà Bellingham gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá với màn trình diễn chói sáng từ người cha cho đến hai cậu con trai tài năng.

Ấn tượng nhất phải nói đến ông Mark Bellingham - cha của hai ngôi sao đình đám Jude Bellingham và Jobe Bellingham.

Dù đã giải nghệ từ năm 2019 sau 17 năm chinh chiến ở các giải bán chuyên (thi đấu cho 22 CLB như Leamington, Bromsgrove Sporting, Cheltenham Town...), cựu tiền đạo này vẫn quyết định tái xuất sân cỏ trong màu áo đội tuyển cựu binh trên 50 tuổi của tuyển Anh đối đầu với Ireland.

Không phụ lòng mong đợi, ông Mark đã khiến tất cả phải trầm trồ khi ghi đến 7 bàn giúp Anh thắng Ireland 13-1.

Ngoài ra, 2 người con cũng đồng loạt để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn ở trên sân.

Cậu em Jobe Bellingham là một trong những trụ cột trong hàng tiền vệ Borussia Dortmund - Ảnh: REUTERS

Tại Tây Ban Nha, ngôi sao Jude Bellingham tiếp tục khẳng định đẳng cấp thế giới khi ghi bàn thắng thứ 50 trong màu áo Real Madrid, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 trước Racing Santander.

Trong khi đó, người em Jobe Bellingham cũng gây ấn tượng với màn trình diễn được giới chuyên môn đánh giá là hay nhất kể từ khi chuyển đến Borussia Dortmund, dù đáng tiếc bàn thắng của anh bị trọng tài từ chối ở trận hòa 2-2 trước Bayern Munich.

Công thức nuôi dạy con độc nhất vô nhị

Đằng sau thành công của hai tài năng hàng đầu thế giới là triết lý giáo dục và định hướng vô cùng đặc biệt của gia đình Bellingham. Thay vì đi theo lối mòn dồn toàn lực theo chân cậu con cả sang Đức, ông Mark và bà Denise đã có một quyết định táo bạo khi tách đôi gia đình để chăm sóc tối ưu cho cả hai con.

Bà Denise - một chuyên gia nhân sự kiêm người đại diện của Jude đã theo sát cậu cả sang Đức từ năm 2020.

Trong khi đó, ông Mark - cựu cảnh sát kiêm cầu thủ bán chuyên quyết định ở lại Anh để kèm cặp cậu em Jobe tại lò đào tạo Birmingham.

Chính sự kiên định của ông Mark đã giúp Jobe vững bước phát triển độc lập, trước khi bước ra ánh sáng trong màu áo Sunderland và hiện tại là Borussia Dortmund.