Nadal (phải) chính thức gia nhập Hội đồng quản trị CLB Real Madrid - Ảnh: REAL MADRID

Huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha chính thức gia nhập Hội đồng quản trị đội bóng mình yêu từ nhỏ. Ngay đầu buổi họp của Real Madrid ngày 21-11, Chủ tịch Florentino Perez mời Nadal lên ngồi bên phải ông trước khi các đại biểu bỏ phiếu.

Những người có mặt đứng dậy vỗ tay chào đón cựu số 1 quần vợt thế giới. Đến phiên họp bất thường, trong số 1.713 phiếu, có 1.704 phiếu tán thành việc bổ nhiệm Nadal, đạt 99,5%.

Hai năm sau khi gác vợt, nhà vô địch của 22 Grand Slam nói về Real Madrid bằng kỷ niệm của một cổ động viên. Với Nadal, tình yêu đội bóng được truyền từ cha mẹ sang con cái.

Những trận đấu của Real cũng là dịp gia đình và bạn bè anh quây quần. Nay ở tuổi 40, anh có thể nhận trách nhiệm mới để học hỏi và góp sức cho CLB.

Liệu chiếc ghế bên cạnh Perez có ngày trở thành ghế chủ tịch của Nadal?

Hồi tháng 9-2023, khi kênh Movistar hỏi liệu anh có muốn đứng đầu Real Madrid hay không, tay vợt người Tây Ban Nha trả lời rằng ông nghĩ mình sẽ thích công việc ấy.

Theo báo El País, trong những tháng tới, Nadal sẽ cùng Chủ tịch Perez dự các cuộc gặp và làm quen với công việc điều hành đội bóng.

Dù vậy, Nadal còn phải chờ đến năm 2031 mới có thể ra tranh cử. Điều 40 trong điều lệ Real Madrid quy định ứng viên chủ tịch phải là hội viên CLB ít nhất 20 năm liên tục.

Nadal mới có 15 năm thâm niên, kể từ khi trở thành hội viên danh dự vào năm 2011. Trong khi đó, nhiệm kỳ hiện tại của Perez kéo dài đến năm 2030.

Cuộc bỏ phiếu ngày 21-11 chỉ quyết định việc đưa Nadal vào Hội đồng quản trị. Còn chuyện tranh ghế chủ tịch, cựu tay vợt Tây Ban Nha chưa công bố kế hoạch.

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