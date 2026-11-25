Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của Leny Yoro (áo trắng) trong trận đấu với Liverpool - Ảnh: AFP

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa thông báo hủy án treo giò một trận đối với Yoro. Hội đồng kỷ luật độc lập đã chấp nhận đơn kháng cáo của Man United và sẽ công bố lý do bằng văn bản.

Chiếc thẻ đỏ đến khi tỉ số còn là 0-0 trong trận ra mắt của HLV Mauricio Pochettino hôm 22-11. Alexander Isak đẩy bóng qua Yoro rồi bị trung vệ người Pháp phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm. Trọng tài Samuel Barrott lập tức rút thẻ đỏ vì cho rằng Yoro đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của Liverpool.

Từ quả đá phạt đó, Dominik Szoboszlai mở tỉ số cho đội chủ nhà. Chỉ 3 phút sau, Florian Wirtz nâng tỉ số lên 2-0. Man United phải đá hơn 80 phút với 10 người và nhận thêm hai bàn thua.

Tranh cãi nằm ở cú chạm bóng cuối cùng của Isak. Theo luật bóng đá, khả năng cầu thủ tấn công kiểm soát được bóng là một trong những căn cứ để xác định cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Ông Pochettino cho rằng tiền đạo Liverpool đã đẩy bóng quá dài và thủ môn Senne Lammens có thể tới trước.

Trong khi đó, đoạn ghi âm trao đổi giữa các trọng tài cho thấy trọng tài VAR John Brooks nhận định Isak có khả năng đón bóng trước Lammens. Trợ lý VAR Paul Howard đồng tình.

Trên chương trình Match Officials Mic’d Up, ông Howard Webb, người đứng đầu công tác trọng tài ở bóng đá chuyên nghiệp Anh, thừa nhận Lammens có thể đến bóng trước.

Dù vậy, theo ông Webb, tốc độ bứt lên của Isak khiến tổ VAR có cơ sở để giữ nguyên quyết định trên sân.

Man United hiện đang “ngụp lặn” ở vị trí 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026-2027 sau 11 vòng.