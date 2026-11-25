Rất đông khán giả đam mê cầu lông kéo đến xem các ngôi sao như Thùy Linh thi đấu - Ảnh: ĐINH GIA LƯƠNG

Tối 24-11, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra các trận bán kết. Ngoài ghế ngồi trên khán đài, ban tổ chức còn bố trí thêm khoảng vài trăm ghế dưới sân cho khán giả, do đoán trước khả năng sẽ có rất đông người hâm mộ đến xem khiến quá tải.

Dù vậy, sự bố trí này vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khi vẫn có hàng trăm người đến trễ và phải đứng ngoài do nhà thi đấu không còn chỗ.

Tối 25-11, môn cầu lông sẽ diễn ra các trận chung kết. Trong đó có những trận đấu thu hút nhiều sự chú ý như trận đơn nữ giữa 2 ngôi sao Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) và Vũ Thị Trang (TP.HCM), trận đôi nam giữa Nguyễn Văn Mai - Phạm Hồng Nam (Hà Nội) và Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng).

Khu vực khán đài không còn một chỗ trống trong tối 24-11 - Ảnh: ĐINH GIA LƯƠNG

Chính vì vậy, khả năng lượng khán giả đổ về Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương cũng sẽ ở mức cao chưa từng có. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, một đại diện của ban tổ chức môn cầu lông cho biết sẽ bố trí khu vực dưới sân cho khoảng 400 khán giả. Với sức chứa khán đài của Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vào khoảng 800 chỗ ngồi, dự kiến sẽ có khoảng 1.200 người vào sân xem chung kết.

Vị này cũng cho biết sẽ có lực lượng công an, dân quân, tình nguyện viên hỗ trợ điều tiết, đảm bảo an ninh trật tự. Với khán giả đến nhà thi đấu nhưng không thể vào trong, ban tổ chức có bố trí một màn hình tivi bên ngoài để họ có thể theo dõi diễn biến các trận đấu.

Đặc biệt, phía ban tổ chức cũng đưa ra một số lưu ý dành cho những CĐV:

- Nên đến sớm để quét mã QR, nhận vé miễn phí và giữ chỗ ngồi. Trong trường hợp đến trễ và không còn chỗ, ban tổ chức có thể không cho phép vào trong nhà thi đấu.

- Khán giả dưới sân chỉ di chuyển trong khu vực dành riêng cho khán giả. Không tự ý di chuyển sang khu vực khác. Không có những hành động gây ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của VĐV trên sân.

- Tuân thủ, nghe theo sự điều tiết từ phía ban tổ chức, bao gồm cả lực lượng công an, dân quân, tình nguyện viên.

Ngoài ra trong những ngày qua, ban tổ chức còn treo biển thông báo cấm mang vào sân những vật dụng cổ vũ tạo ra âm có tiếng vang như trống, kèn vuvuzela.

Đại diện ban tổ chức môn cầu lông cho biết: "Chứng kiến lượng khán giả đông đảo đến sân là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sức hút của môn cầu lông. Tuy nhiên đứng ở cương vị của ban tổ chức, chúng tôi phải đảm bảo an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của VĐV. Rất mong người hâm mộ thông cảm và cổ vũ trên tinh thần văn minh, cao thượng".

Nhiều CĐV đứng trong khu vực dành riêng cho khán giả ở dưới sân trong ngày thi đấu bán kết hôm 24-11 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ