Nguyễn Thùy Linh giành vé vào chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tối 24-11, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra lượt trận bán kết. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) đối đầu với Vũ Thị Anh Thư (TP.HCM).

Với đẳng cấp vượt trội, Thùy Linh giành chiến thắng cách biệt 2-0 (21-9, 21-7).

Trận bán kết còn lại cũng là giữa hai đơn vị này. Đại diện cho TP.HCM là Vũ Thị Trang, tay vợt số 2 Việt Nam. Bên phía Đồng Nai, bước ra thi đấu là tay vợt chỉ mới 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền.

Vũ Thị Trang tranh huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ở ván 1, Vũ Thị Trang thể hiện sự áp đảo để giành chiến thắng 21-7. Tuy nhiên sang set 2, cô gặp khó khăn hơn rất nhiều khi Thu Huyền chơi khởi sắc. Bằng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Vũ Thị Trang đã chơi tỉnh táo vào thời điểm quyết định để giành chiến thắng kịch tính 23-21, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Như vậy, trận chung kết đơn nữ sẽ là trận đấu trong mơ giữa tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh và tay vợt số 2 Vũ Thị Trang.

Ở nội dung đơn nam, TP.HCM đã cầm chắc tấm huy chương vàng khi có tới 2 VĐV vào chung kết là Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh.

Phan Phúc Thịnh tạo ra trận chung kết đơn nam giữa 2 tay vợt cùng của TP.HCM - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Trong khi đó chung kết đôi nam là màn so tài giữa Nguyễn Văn Mai - Phạm Hồng Nam (Hà Nội) và Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng). Đây cũng là trận đấu rất được chờ đợi, bởi hai đội đều sở hữu những tay vợt mạnh

Chung kết đôi nữ là màn so tài nội bộ giữa Hưng Yên, cụ thể là Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh gặp Trần Thị Ánh - Đinh Thị Phương Hồng. Cuối cùng là trận chung kết đôi nam nữ giữa Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) và Phạm Văn Hải - Thân Văn Anh (Bắc Ninh).