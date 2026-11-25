Màn thắp đuốc trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tối 21-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những ngày qua, hình ảnh chật cứng người xem ở các nhà thi đấu những môn cầu lông, bóng rổ, cho đến cả bơi lội, billiards, các môn võ... là minh chứng cho thấy kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP.HCM đang diễn ra rất sôi động.

Đại hội đã đến được với đời sống của người dân thành phố và những người đam mê thể thao khắp cả nước.

Môn bóng rổ thu hút hàng ngàn người hâm mộ đến theo dõi, không còn một chỗ trống trên khán đài tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: BTC

TP.HCM đưa thể thao đến gần người dân

Sự sôi động đó được ghi nhận trên cả những nền tảng số. Theo thống kê của Socialite, đơn vị chuyên đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tạo ra 55.038 lượt thảo luận trong tuần từ ngày 16 đến 22-11.

Đại hội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 20 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật, chỉ sau live show See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm, vượt qua hàng loạt chương trình giải trí đình đám.

Đáng chú ý, thời gian thống kê kết thúc chỉ một ngày sau lễ khai mạc đại hội. Đây là tín hiệu tích cực đối với một sự kiện thể thao trong nước, nhất là khi những bảng xếp hạng dạng này thường chứng kiến sự áp đảo của các hoạt động văn hóa, giải trí và chiến dịch quảng bá thương mại.

Sức nóng trên không gian mạng cũng được phản ánh rõ nét qua bầu không khí tại các địa điểm thi đấu ở TP.HCM những ngày qua.

Ngay từ những ngày đầu, CLB Bơi - Lặn Phú Thọ, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương hay Nhà thi đấu Nguyễn Du đã trở thành những điểm hẹn của người hâm mộ thể thao thành phố.

Ở môn cầu lông, dù mới diễn ra những vòng đấu đầu tiên của các nội dung cá nhân, khán giả đã ngồi kín các khán đài. Nhiều người háo hức đến xem những tay vợt tên tuổi như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang tranh tài.

Tương tự, màn tái xuất của Nguyễn Thị Ánh Viên cùng những cuộc so tài giữa các kình ngư hàng đầu Việt Nam khiến đường đua xanh trở nên sôi động. Ngày 24-11, đông đảo người dân cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam để đến Nhà thi đấu Quân khu 7 cổ vũ các võ sĩ boxing.

Các tay vợt cầu lông luôn thi đấu trước những khán đài chật cứng khán giả ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Một trong những cách làm hiệu quả của ban tổ chức là bố trí nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, đặc biệt là các đợt chung kết, vào buổi chiều tối.

Ở một đô thị có nhịp sống tất bật như TP.HCM, việc lựa chọn khung giờ thi đấu phù hợp với sinh hoạt của người dân có ý nghĩa rất lớn. Sau giờ tan tầm, người hâm mộ có thể đến nhà thi đấu, thậm chí đưa cả gia đình đi xem thể thao như một hoạt động giải trí.

Chủ trương mở cửa miễn phí tại các địa điểm thi đấu càng tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận những cuộc tranh tài đỉnh cao.

Tinh thần này đã được thể hiện ngay từ lễ khai mạc tối 21-11. Thay vì tổ chức trong sân vận động theo cách truyền thống, TP.HCM lựa chọn Công viên bờ sông Sài Gòn, dành gần 2.000 chỗ ngồi cho người dân đăng ký tham dự miễn phí.

Linh hoạt trước sức nóng của đại hội

Lượng khán giả đông đảo cũng đặt ra những thách thức đối với công tác tổ chức. Tuy nhiên, chủ nhà TP.HCM đã có những điều chỉnh kịp thời.

Tối 24-11, khi diễn ra các trận bán kết cầu lông, ban tổ chức bố trí thêm hàng trăm ghế dưới sân Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Dù vậy, vẫn có nhiều người hâm mộ không thể vào xem vì hết chỗ.

Trước thềm các trận chung kết tối 25-11, ban tổ chức lên phương án bố trí khoảng 400 chỗ ngồi dưới sân, bên cạnh 800 chỗ trên khán đài, qua đó nâng sức chứa nhà thi đấu thêm 50%.

Người dân ngày càng xem Đại hội Thể thao toàn quốc là điểm đến cho nhu cầu giải trí hằng ngày - Ảnh: LÊ PHONG

Phương án đặt màn hình tivi bên ngoài cũng được tính đến để phục vụ những khán giả không thể vào sân. Các lực lượng an ninh và tình nguyện viên được huy động để điều tiết lượng người, bảo đảm an toàn cũng như điều kiện thi đấu cho VĐV.

Không chỉ vậy, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - chia sẻ, chủ nhà còn linh hoạt đề xuất Ban tổ chức Trung ương thay đổi giờ thi đấu ở một số môn như muay, karate (đã kết thúc) để học sinh, đối tượng công nhân, viên chức, người lao động có thể đến xem các nội dung đấu bán kết, chung kết. Thay vì tổ chức trong giờ hành chính như kế hoạch cũ, những nội dung quan trọng được điều chỉnh giờ thi đấu sang chiều tối và tối.

Những điều chỉnh tưởng chừng nhỏ ấy cho thấy sự cầu thị của đơn vị tổ chức trước nhu cầu thực tế của công chúng, biến Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ là sự kiện tranh tài đỉnh cao của thể thao Việt Nam mà còn là ngày hội cho người dân.

Thành quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Sự thuận tiện mà người hâm mộ được hưởng trong những ngày qua là kết quả của quá trình chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Với quy mô 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương và 36 đoàn tham dự, việc tổ chức đại hội đòi hỏi khả năng phối hợp đồng bộ giữa nhiều bộ phận, nhất là khi các địa điểm thi đấu phân bố rộng.

TP.HCM đã xây dựng hệ thống điều hành trên nền tảng số, kết hợp cổng thông tin dành cho công chúng với các ứng dụng phục vụ ban tổ chức, HLV, VĐV, trọng tài và tình nguyện viên.

Ngay từ tháng 8, phương án ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mã QR, camera thông minh và hệ thống kết nối dữ liệu đã được đưa vào công tác chuẩn bị.

Ban tổ chức đã làm việc miệt mài từ nhiều tháng qua để chuẩn bị cho Đại hội - Ảnh: ANH HÀO

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP.HCM, cho biết một trong những mục tiêu của ban tổ chức là thay đổi trải nghiệm của khán giả thông qua công nghệ số.

Người hâm mộ có thể tra cứu lịch thi đấu, địa điểm, các cặp đấu và kết quả trên một nền tảng tập trung. Hệ thống cũng được thiết kế để kết nối dữ liệu từ bộ phận chuyên môn, rút ngắn thời gian công bố thành tích.

Việc sử dụng mã QR để vào nhà thi đấu giúp đơn giản hóa thủ tục, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý khán giả. Tại các điểm thi đấu, những người chưa quen với thao tác trên điện thoại được tình nguyện viên hướng dẫn.

Theo ông Nghĩa, dữ liệu người xem còn được sử dụng để nghiên cứu nhu cầu của công chúng, phục vụ việc hoạch định phát triển kinh tế thể thao trong tương lai.

Đây là hướng đi đáng chú ý của ngành thể thao TP.HCM. Những khán đài chật kín ở các môn bơi, cầu lông, boxing hay billiards cho thấy tiềm năng của thị trường khán giả thể thao Việt Nam không chỉ giới hạn ở bóng đá.

Khi được tạo điều kiện thuận lợi, người dân sẵn sàng dành thời gian đến nhà thi đấu, thưởng thức những màn so tài đỉnh cao và cổ vũ các VĐV nước nhà.

Khán giả đến kín nhà thi đấu để theo dõi môn billiards Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang diễn ra tại TP.HCM - Ảnh: BTC

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vẫn còn một chặng đường dài phía trước (bế mạc ngày 12-12). Nhưng sau 20 năm mới lại đăng cai sân chơi thể thao lớn nhất cả nước, TP.HCM đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn, với thành công không chỉ được đo bằng những thông số chuyên môn mà còn bằng sức sống trên các khán đài.