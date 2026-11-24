Sức nóng trên các khán đài môn boxing tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - Ảnh: ANH HÀO

Không chỉ có những màn so găng quyết liệt trên võ đài, môn boxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 còn thu hút sự chú ý bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.

Trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24-11, nhiều người hâm mộ đã tranh thủ thời gian đến Nhà thi đấu Quân khu 7 để trực tiếp theo dõi và cổ vũ các võ sĩ tranh tài.

Tiếng hò reo liên tục vang lên mỗi khi các võ sĩ tung đòn hoặc tạo được lợi thế trước đối thủ. Những tràng pháo tay, lời cổ vũ từ nhiều phía khiến không khí trong nhà thi đấu thêm náo nhiệt, góp phần tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên đang thi đấu.

Sức nóng của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vì thế không chỉ nằm ở những cuộc tranh tài dưới võ đài, mà còn lan tỏa đến từng hàng ghế khán giả.

Chị Hồ Khánh Tiền đến từ phường Linh Xuân, là một trong những người hâm mộ có mặt khá sớm tại nhà thi đấu. Yêu thích boxing và thường xuyên theo dõi các giải đấu trong, ngoài nước, chị đã di chuyển một quãng đường khá xa trong ngày nghỉ để lần đầu tận mắt chứng kiến không khí Đại hội Thể thao toàn quốc.

“Bản thân tôi từng đi xem nhiều giải thể thao, nhưng đây là lần đầu cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt như vậy. Sức nóng không chỉ đến từ võ đài mà còn xuất phát trên khắp các khán đài, khi các cổ động viên liên tục cổ vũ, khiến trận đấu thêm hấp dẫn”, chị Khánh Tiền chia sẻ.

Cũng vượt quãng đường từ Thủ Dầu Một đến Nhà thi đấu Quân khu 7, Đặng Thái Sơn xem đại hội như một mùa lễ hội dành cho những người yêu thể thao. Anh không cố định ở một môn thi đấu nào, mà thường tranh thủ đến sân khi có thời gian và điều kiện phù hợp để trực tiếp chứng kiến các VĐV tranh tài.

Chị Hồ Khánh Tiền (bìa trái) bất ngờ trước không khí lễ hội của môn boxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: ANH HÀO

Theo anh Thái Sơn, điều khiến anh ấn tượng ở môn boxing không chỉ là những màn so găng quyết liệt mà còn là tinh thần thi đấu của các võ sĩ. “Các vận động viên rất quyết tâm trong từng trận đấu, nhưng vẫn đề cao tinh thần thượng võ. Khán giả cũng cổ vũ hết mình, mong muốn võ sĩ mình yêu thích giành chiến thắng”, anh nói.

Một yếu tố góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận các môn thi đấu là chính sách miễn phí vé vào xem Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tại các lối vào Nhà thi đấu Quân khu 7, ban tổ chức bố trí mã QR để khán giả quét đăng ký, đồng thời có tình nguyện viên hướng dẫn những người cần hỗ trợ.

Thái Sơn cho rằng: “Việc mở cửa miễn phí của Đại hội Thể thao toàn quốc lần này mang ý nghĩa thiết thực, giúp thể thao đến gần hơn với công chúng. Người hâm mộ không phải cân nhắc chi phí hay giới hạn lựa chọn một vài môn, qua đó có thêm cơ hội trải nghiệm không khí náo nhiệt của ngày hội thể thao Việt Nam lớn nhất cả nước 4 năm mới có một lần tại TP.HCM lần này”.