Khoảnh khắc võ sĩ MMA Shadowshot tung đòn đánh đầy... sáng tạo - Ảnh: SPORT BIBLE

Làng võ thuật tổng hợp (MMA) vốn không thiếu những đòn đánh sáng tạo. Nhưng cách thức tấn công của Shadowshot trong cuộc đọ sức với Kevin Nsiona (CHDC Congo) có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Đoạn clip ghi lại tình huống hy hữu này thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ võ thuật vừa bật cười vừa tranh cãi.

Trận đấu diễn ra tại sự kiện Moer 'n Boer 3 ở Pretoria (Nam Phi), với tính chất tranh đai vô địch MMA nghiệp dư hạng bán trung.

Trong lúc chiếm ưu thế ở cuộc giằng co dưới sàn đấu, Shadowshot bất ngờ thực hiện động tác nhấp hông, liên tục dùng hạ bộ thúc vào mặt Nsiona. Võ sĩ 19 tuổi lặp lại động tác này ít nhất 6 lần.

Bản thân Shadowshot cũng bật cười khi thực hiện đòn đánh kỳ quặc. Trong khi đó, máy quay ghi lại cảnh 3 cô gái làm nhiệm vụ bên ngoài lồng đấu không nhịn được cười trước màn trình diễn của võ sĩ chủ nhà.

Điều đáng nói là trọng tài không can thiệp và trận đấu vẫn tiếp tục như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chung cuộc, Shadowshot đánh bại đối thủ lớn hơn mình 10 tuổi bằng đòn siết cổ ở hiệp 3, qua đó giành đai vô địch.

Khoảnh khắc võ sĩ dùng đòn tấn công lạ lùng - Nguồn: SPORTBIBLE

Sau trận đấu, võ sĩ người Nam Phi tiết lộ hành động của mình xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai người trong lúc so tài. Shadowshot cáo buộc Nsiona đã dùng lời lẽ miệt thị người đồng tính để xúc phạm anh sau một pha quật ngã.

Vì vậy, võ sĩ trẻ quyết định trả đũa đối thủ theo cách không ai ngờ tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời kể từ phía Shadowshot.

Khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi vào giữa tháng 11, nhiều trang báo quốc tế như The Sun, Sportbible và Infobae đã đưa tin về màn so tài kỳ lạ này.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích Shadowshot thiếu tôn trọng đối thủ, không ít khán giả tỏ ra thích thú khi bàn luận về luật thi đấu.

Trong MMA, tấn công vào hạ bộ đối phương là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, việc sử dụng chính bộ phận này để tấn công lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Dĩ nhiên, Shadowshot vẫn phải sử dụng một đòn võ đúng nghĩa để kết thúc trận đấu. Còn màn tấn công bằng hạ bộ có lẽ sẽ được người hâm mộ nhớ đến lâu hơn cả chiến tích đoạt đai vô địch của anh.