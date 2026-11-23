Võ sĩ MMA Chris Leben - Ảnh: UFC

Tình huống gây sốc xảy ra trong trận đấu giữa Chris Leben (46 tuổi, Mỹ) và Yoshihiro Akiyama (51 tuổi, Nhật Bản) tại sự kiện võ thuật tổng hợp MMA Black Combat 17, diễn ra ở nhà thi đấu Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc) ngày 21-11.

Đây là cuộc tái đấu được chờ đợi sau 16 năm, đồng thời là trận chia tay sự nghiệp MMA của hai võ sĩ kỳ cựu.

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất xuất hiện ở giữa hiệp 1, khi trận đấu trôi qua khoảng 2 phút 30 giây.

Leben chủ động tung cú đá bằng chân phải về phía Akiyama. Tuy nhiên, võ sĩ 51 tuổi nhanh chóng bắt được chân đối phương, khiến Leben mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Không bỏ lỡ cơ hội, Akiyama lập tức tung cú đá bằng chân phải nhắm thẳng vào vùng đầu của đối thủ đang nằm trên mặt sàn. Đòn đánh trúng đích với lực rất mạnh, khiến khán giả trong nhà thi đấu reo hò dữ dội.

Đáng kinh ngạc, Leben vẫn nhanh chóng lấy lại tư thế và tiếp tục thi đấu. Dù phải hứng chịu đòn đánh đáng sợ, võ sĩ người Mỹ không có biểu hiện mất khả năng thi đấu rõ rệt.

Sang hiệp 2, Leben thậm chí giành lại thế chủ động. Anh liên tục áp sát, tung những tổ hợp đòn tay nhằm gây sức ép lên Akiyama. Võ sĩ Nhật Bản cũng đáp trả bằng nhiều cú đấm chính xác, nhưng không thể khiến đối phương chùn bước.

Ở hiệp cuối, Leben duy trì lối đánh tấn công, trong khi Akiyama nỗ lực phản đòn. Hai người tiếp tục trao đổi những cú đấm quyết liệt cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

Video các tình huống đáng chú ý của trận đấu - Nguồn: BEHUNIN

Sau ba hiệp đấu, Leben được hai trong ba giám định chấm thắng, với số điểm lần lượt là 29-28, 28-29 và 29-28. Võ sĩ Mỹ giành chiến thắng bằng tính điểm không đồng thuận, đánh dấu màn trở lại MMA thành công sau gần 13 năm.

Vì sao cú đá vào đầu không bị xử phạt?

Đòn đánh mà Akiyama thực hiện được gọi là soccer kick, có động tác tương tự cú sút bóng trong bóng đá.

Theo bộ luật MMA thống nhất được UFC áp dụng, việc đá vào đầu đối thủ đang nằm trên sàn là hành vi phạm luật. Tuy nhiên, Black Combat của Hàn Quốc có quy định riêng, cho phép sử dụng kỹ thuật này trong các trận đấu chuyên nghiệp.

Vì vậy, trọng tài không xử phạt Akiyama và trận đấu vẫn tiếp tục.

Sau trận, Leben gây bất ngờ khi thừa nhận trên mạng xã hội rằng anh dường như không nhớ mình từng hứng chịu cú đá kinh hoàng.

Hai võ sĩ trước thềm trận đấu - Ảnh: OSEN

"Hóa ra tôi đã lãnh một cú đá kiểu bóng đá vào mặt", võ sĩ Mỹ viết sau khi xem lại video tình huống.

Điều trùng hợp thú vị là trong lần gặp nhau đầu tiên tại UFC 116 vào tháng 7-2010, Leben cũng từng bị Akiyama đánh cho choáng váng. Anh sau đó tiết lộ không nhớ rõ diễn biến hiệp cuối, nhưng vẫn giành chiến thắng bằng đòn khóa tam giác khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 giây.

Như vậy, sau 16 năm, Leben một lần nữa vượt qua những đòn đánh cực mạnh của Akiyama để giành chiến thắng.

Trong khi đó, thất bại khép lại sự nghiệp MMA kéo dài 22 năm của Akiyama. Võ sĩ 51 tuổi xúc động cảm ơn người mẹ đã sinh ra mình với cơ thể đủ khỏe mạnh để theo đuổi võ thuật đến tận hôm nay.

Ông cũng tuyên bố dành toàn bộ tiền thưởng trận đấu để hỗ trợ các võ sĩ trẻ, trước khi đặt đôi găng xuống sàn và cúi đầu chào khán giả trong lễ giải nghệ.