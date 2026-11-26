Đội hình xuất phát U17 Việt Nam đấu U17 Mali - Đồ họa: N.K

So với trận hòa U17 New Zealand 3-3, HLV Cristiano Roland đã có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Theo đó, Trương Nguyễn Duy Khang - cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 3-3 đá chính thay cho Nguyễn Văn Dương. Như vậy, bộ ba tiền đạo của U17 Việt Nam là Duy Khang, Đại Nhân và Sỹ Bách.

Thay đổi còn lại diễn ra ở tuyến giữa. Tiền vệ Quý Vương trở lại đội hình chính thay cho Trọng Phong. Bộ ba tiền vệ trung tâm là Minh Thủy, Quý Vương và Nguyễn Lực.

Hàng thủ được HLV Cristiano Roland giữ nguyên như 2 trận vừa qua. Bộ tứ hậu vệ là Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa và Anh Hào. Lý Xuân Hòa trấn giữ khung thành.

Trong khi đó, U17 Mali lại có nhiều sự thay đổi sau trận thắng 2-1 trước U17 Bỉ ở vòng trước. Do đã có vé đi tiếp, nên họ cho tới 5 trụ cột dự bị. Trong số này có nhiều ngôi sao như Halidou Maiga, Yaya Niang, Djigui Koita. Dù vậy, chất lượng đội hình của họ vẫn khá tốt, và vẫn là thử thách không nhỏ với U17 Việt Nam.