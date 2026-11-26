Hoàng Công Hậu ăn mừng bàn thắng cho U21 Quân Đội - Ảnh: ANH KHOA

Tối 26-11, U21 TP.HCM gặp U21 Quân Đội trong trận ra quân bảng A môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra trên sân Đông Hòa (sân Dĩ An cũ).

U21 Quân Đội là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Đại hội khi là đương kim á quân Giải U21 quốc gia 2026 kết thúc hồi cuối tháng 7.

Đội hình xuất phát của U21 Quân Đội trong trận gặp U21 TP.HCM còn có Nguyễn Công Phương - tiền đạo từng cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 và giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026.

Nhưng U21 TP.HCM mới là đội chơi tốt hơn trong hiệp một. Tiếc là các học trò của HLV Lư Đình Tuấn lại dứt điểm quá tệ trong 2 cơ hội rõ nét có được.

Phút 30, Trương Nhạc Minh không bị ai kèm lại sút ra ngoài. Còn phút 31, Gia Huy băng xuống trống trải trước vòng 16m50 rồi lốp bóng không thắng được thủ môn Minh Tiến nhanh chóng lao ra cản phá.

U21 TP.HCM (áo đỏ) bất lực trước U21 Quân Đội - Ảnh: ANH KHOA

Chứng kiến các học trò xử lý bóng quá rườm rà và bỏ lỡ thêm cơ hội nữa ở phút 36, ban huấn luyện U21 TP.HCM ở ngoài đường biên đã phải hô vọng vào trong sân "chắt chiu vào".

Trong khi đó, U21 Quân Đội đã thể hiện hình ảnh khác hẳn sau giờ nghỉ. Hiệp 2 mới bắt đầu có 3 phút 24 giây, Hữu Tuấn đã căng ngang thuận lợi từ biên phải cho Hoàng Công Hậu sút cận thành ghi bàn mở tỉ số.

Phút 62, tỉ số tiếp tục được nâng lên 2-0 cho đội khách. Hàng thủ U21 TP.HCM phá bóng trúng chân một cầu thủ U21 Quân Đội, để đối thủ chuyền nhanh tấn công từ biên trái cho Hoàng Công Hậu ghi bàn sau 2 cú sút liên tiếp.

Phút 75, Hoàng Công Hậu suýt nữa có hat-trick cho riêng mình, nhưng anh không thắng được thủ môn Minh Tiến trong pha đối mặt.

Dù vậy, cầu thủ vào sân thay người Huy Hoàng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U21 Quân Đội sau khi vượt qua thủ môn Minh Tiến rồi sút vào lưới trống.

Thất bại nặng nề ở trận ra quân khiến U21 TP.HCM gặp khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Bởi ngày 29-11 tới, U21 TP.HCM sẽ gặp đối thủ mạnh khác U21 Hà Nội, đội đã thắng mình 4-2 ở vòng bảng Giải U21 quốc gia 2026.