Hoàng Minh Hợi cùng các cầu thủ Nghệ An ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Công an Nhân dân - Ảnh: SLNA

Chiều 22-11, môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 9 đội bóng. Giải đấu áp dụng cho lứa U21 (cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2005 trở về sau) nhằm tạo ra sân chơi cọ xát quan trọng cho các cầu thủ trẻ.

Bảng B có 5 đội nên thi đấu trước trên sân Bình Dương. Kết quả, Đồng Tháp thắng An Giang 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng. Đương kim vô địch Nghệ An chỉ hòa Công an Nhân dân 1-1 trong trận đấu còn lại, dù ghi bàn dẫn trước nhờ công của trung vệ Hoàng Minh Hợi.

Khởi đầu không như ý, nhưng Nghệ An vẫn được đánh giá cao trong hành trình bảo vệ ngôi vương nhờ lực lượng nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An vừa vô địch Giải U21 quốc gia 2026.

Bảng A đến ngày 26-11 mới thi đấu trên sân Đông Hòa. Đây là bảng đấu khá nặng khi Quân Đội với lực lượng trẻ từ CLB Thể Công - Viettel, Hà Nội là đương kim á quân, TP.HCM là đội chủ nhà cùng Đắk Lắk.

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, TP.HCM đã giành HCĐ. Còn lần này, mục tiêu mà lãnh đạo giao cho thầy trò HLV Lư Đình Tuấn là phấn đấu có HCĐ.

Lứa U21 chính là lứa nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 34 tại Malaysia vào năm tới cũng như vòng loại U23 châu Á 2028. Vì thế, giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực chuyên môn để được trao cơ hội lên đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 9 đội tham dự. Các đội tham dự được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Cả 2 trận bán kết (ngày 4-12) và chung kết (6-12) đều diễn ra trên sân Đông Hòa.