HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn sau trận thua U17 Mali - Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam đã dừng bước ở vòng bảng U17 World Cup 2026 sau khi thua U17 Mali 0-2 ở lượt cuối bảng G, diễn ra tối 26-11 tại Qatar.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Cristiano Roland gửi lời động viên tới các học trò, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình lịch sử mà U17 Việt Nam vừa trải qua.

"Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học.

Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nhắc lại những lời động viên dành cho các cầu thủ sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil cho biết ông mong muốn toàn đội tiếp tục giữ vững khát khao, tập trung rèn luyện và phát triển sau những trải nghiệm tại sân chơi thế giới.

HLV Cristiano Roland thừa nhận các cầu thủ không tránh khỏi nỗi buồn khi đã nỗ lực hết mình nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, một phần do những khó khăn về thể trạng.

U17 Việt Nam trong trận thua U17 Mali - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, ông khẳng định điều quan trọng là các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu cống hiến và cần tiếp tục lấy đó làm nền tảng để trưởng thành.

"Tôi động viên các em hãy vui lên vì những gì chúng ta thể hiện đã là quá tốt rồi. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện, thi đấu nhiều hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam", ông nói.

Một trong những vấn đề được HLV Cristiano Roland đề cập là thể trạng của cầu thủ Việt Nam khi thi đấu ở môi trường bóng đá quốc tế có cường độ cao.

"Thể trạng là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, bởi đây là bức tranh chung của toàn bộ nền bóng đá. Ở cương vị HLV, việc tôi phải làm là động viên các em thi đấu tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

Tôi cũng rất mong các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa, để hướng tới những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai", HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland khóc khi nói chuyện cùng các cầu thủ U17 Việt Nam sau trận - Ảnh: VFF

Chia sẻ về cảm xúc của các cầu thủ sau trận đấu, khi nhiều thành viên không giấu được sự tiếc nuối, thậm chí bật khóc, HLV Cristiano Roland cho biết ông hoàn toàn đồng cảm với các học trò.

Theo ông, đó là cảm xúc tự nhiên khi các cầu thủ đã dành nhiều niềm tin, đam mê và khát vọng cho hành trình tại giải đấu. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cho rằng điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ biết vượt qua cảm xúc để tiếp tục tiến về phía trước.

"Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai", ông chia sẻ.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở về nước vào tối 27-11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội tuyển U17 góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ này. Những trải nghiệm, bài học và dấu ấn tại Qatar sẽ là hành trang quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho các cầu thủ trẻ.

Sau khi trở về, các cầu thủ sẽ hội quân cùng CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị tham dự các giải trẻ quốc gia trong năm 2027.