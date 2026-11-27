U17 Việt Nam (áo đỏ) ghi dấu ấn tại U17 World Cup - Ảnh: VFF

Tối 26-11, tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam để thua 0-2 trước Mali. Chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đành chấp nhận bị loại sớm.

Dù vậy, những gì U17 Việt Nam đã làm trong lần ra mắt World Cup vẫn đáng khen ngợi. Họ đạt được thành tích 1 hòa, 2 thua và ghi được tới 5 bàn.

Ngay cả báo chí thế giới cũng ghi nhận điều này. Sau trận gặp Mali, tờ CNN phiên bản Indonesia nhận xét: "U17 Việt Nam gây ra rất nhiều bất ngờ tại giải đấu lần này, dù để thua 2-3 trước U17 Bỉ ngày ra quân. Chỉ đáng tiếc là hành trình của họ phải sớm kết thúc như thế này".

Tờ Africa Radio thì đánh giá rằng U17 Việt Nam đã chơi kiên cường, phòng thủ kỷ luật trước Mali. Bài viết phần lớn khen ngợi đội bóng châu Phi, nhưng cũng nhận xét rằng đoàn quân của HLV Roland đã có những trận đấu tốt trong lần đầu tham dự U17 World Cup.

Trên nhiều diễn đàn lớn, người hâm mộ bóng đá quốc tế cũng để lại những bình luận tích cực cho U17 Việt Nam.

Người dùng Paitoon Chakrabonse đến từ Thái Lan khen ngợi: "Tự hào khi có một đội bóng Đông Nam Á thi đấu kiên cường như vậy tại World Cup. Tôi rất thích cầu thủ số 10 (Chu Ngọc Nguyễn Lực) vì những pha xử lý hay của anh ấy".

CĐV Chaka Tamboura đến từ chính đất nước Mali cũng nhận xét: "Việt Nam thật sự là quá hay rồi. Nếu không thay người trong hiệp 2, chưa chắc chúng ta đã có bàn thắng".

Những phản ứng tích cực từ dư luận quốc tế cho thấy U17 Việt Nam đã tạo ra những ấn tượng tốt tại giải đấu năm nay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới.