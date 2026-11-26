Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Đại Nhân trước U17 Mali - Video: THANH ĐỊNH/FPT PLAY

Khi tỉ số đang là 0-0, sai lầm của hàng thủ Mali đưa Đại Nhân vào thế đối mặt với thủ môn Abdoul Coulibaly. Tiền đạo của U17 Việt Nam định rê bóng qua thủ môn đối phương để dứt điểm.

Tuy nhiên, anh mất thêm một nhịp xử lý, đủ để một hậu vệ Mali kịp lùi về phá bóng trước khi Đại Nhân có thể tung cú sút.

Đó là cơ hội rõ ràng nhất của U17 Việt Nam trong trận đấu. Trước Mali, đội đã thắng cả hai trận đầu ở bảng G, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn giữ được tỉ số 0-0 đến hết hiệp 1.

Mali gia tăng sức ép trong hiệp 2. Phút 57, Keita đón đường chọc khe của Sacko rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Lý Xuân Hòa. Đến phút 82, Koita đệm bóng cận thành sau đường căng ngang từ cánh trái, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng châu Phi. Trước đó, Đại Nhân rời sân ở phút 77, nhường chỗ cho Mạnh Quân.

Đại Nhân từng ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong trận U17 Việt Nam hòa New Zealand 3-3 ở lượt thứ hai. Đó cũng là trận mang về điểm duy nhất cho thầy trò HLV Roland trong lần đầu dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam rời giải đấu ở vị trí thứ ba bảng G, xếp trên New Zealand nhờ hiệu số bàn thắng bại. Mali và Bỉ lần lượt đứng nhất và nhì bảng để vào vòng 32 đội.

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