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Tuổi Trẻ đoạt giải ba Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2026

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Tuyến bài 'Chân dung giáo viên thời công nghệ số' của hai tác giả Hoàng Hương - Vĩnh Hà, báo Tuổi Trẻ, đoạt giải ba tại giải thưởng năm nay.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải ba giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2026 - Ảnh 1.

Các tác giả nhận giải ba Giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026 - Ảnh: BTC

Tối 12-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2026.

Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Năm nay, ban tổ chức nhận gần 800 tác phẩm dự thi thuộc bốn loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Qua các vòng chấm, hội đồng giám khảo chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 40 giải khuyến khích. Ngoài ra, hai nhân vật tiêu biểu cũng được vinh danh trong khuôn khổ giải thưởng.

Trong đó, tuyến bài "Chân dung giáo viên thời công nghệ số" của tác giả Hoàng Hương, Vĩnh Hà - Báo điện tử Tuổi Trẻ đoạt giải ba.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải ba giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2026 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ. 

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, công bằng, hiệu quả giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo; đổi mới quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tận dụng cơ hội từ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Theo Bộ trưởng, để những định hướng này đi vào thực tế, ngành giáo dục cần sự đồng hành của toàn xã hội. Trong đó, báo chí có vai trò giải thích chính sách, phản ánh tác động, phát hiện vướng mắc và lan tỏa những mô hình hiệu quả.

Bộ trưởng mong muốn báo chí tiếp tục phản ánh giáo dục bằng sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội; theo sát việc thực hiện chính sách, phản ánh những lợi ích và khó khăn của người học, nhà giáo. 

Đồng thời, cần chú trọng các vấn đề lâu dài như công bằng trong tiếp cận giáo dục, chất lượng giáo dục, trường học vùng biên giới, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Báo chí cũng cần phát hiện, cổ vũ những tấm gương nhà giáo tận tụy, sáng kiến có thể nhân rộng và cách làm tạo chuyển biến thực chất. Giá trị của báo chí không chỉ ở độ lan tỏa thông tin, mà còn ở những thay đổi tích cực được khơi mở từ đó.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng khẳng định cơ quan quản lý sẽ chủ động, minh bạch, có trách nhiệm trong cung cấp thông tin; sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phản biện xác đáng.

Báo Tuổi Trẻ đoạt giải ba giải báo chí 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2026 - Ảnh 3.Chân dung giáo viên thời công nghệ số - Kỳ cuối: Để người thầy làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh hiện tại, động lực nào để người thầy vượt lên giới hạn của mình, chiếm lĩnh công nghệ và ứng dụng vào dạy học. Họ cần hỗ trợ những gì?

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: Báo điện tử Tuổi Trẻ Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam giải báo chí công nghệ số giáo viên

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