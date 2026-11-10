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Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo về tổ chức các giải báo chí năm 2026

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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định 217. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo về việc tổ chức các giải báo chí năm 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tại lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 - Ảnh: TTXVN

Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành công văn 6329 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương về việc tổ chức giải báo chí năm 2026.

Công văn nêu rõ sau khi xem xét đề nghị của các cơ quan về việc xin chủ trương tổ chức Giải báo chí năm 2026 do các cơ quan chủ trì tổ chức, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có ý kiến chỉ đạo.

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Cụ thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định 217 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Đối với các giải báo chí toàn quốc đã phát động trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định 217 và đến nay đã hoàn thành chấm giải, lựa chọn tác phẩm để xét tặng giải thì các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổng kết nội bộ phù hợp trong năm 2026 bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức.

Đồng thời chủ động thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam về phương án chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề (nếu còn duy trì tổ chức từ năm 2027) thuộc hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Các địa phương tổ chức sắp xếp lại các giải báo chí địa phương, bảo đảm mỗi địa phương không tổ chức quá 1 giải báo chí theo quy định.

Giải báo chí Quốc gia được tổ chức hằng năm trên phạm vi toàn quốc. Cơ quan chủ trì là Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện.

Mục đích, yêu cầu của giải là lựa chọn để trao giải những tác phẩm, sản phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Giải báo chí Quốc gia, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong cả nước và phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những tài năng báo chí trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo về tổ chức các giải báo chí năm 2026 - Ảnh 3.Báo chí cần đồng hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP.HCM

TP.HCM khen thưởng 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý 3-2026, đồng thời kỳ vọng báo chí đồng hành, phân tích giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và nhiều sự kiện nổi bật thời gian tới.

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    Chủ đề: giải báo chí giải báo chí quốc gia báo chí Ban Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

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