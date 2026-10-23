Quý 3-2026, TP.HCM tuyên dương 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố. Báo Tuổi Trẻ có 7 tác phẩm được tuyên dương - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 23-10, TP.HCM tổ chức lễ trao thưởng, hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý 3-2026.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thông tin trong quý 3-2026, ban tổ chức tiếp nhận 249 tác phẩm thuộc 6 nhóm thể loại.

Ông Hải ghi nhận nhiều cơ quan báo chí đã đầu tư công phu từ khâu chọn đề tài, tổ chức tác nghiệp đến khai thác thông tin và xây dựng tác phẩm. Một số tác phẩm được triển khai thành tuyến bài, loạt bài dài kỳ hoặc sản phẩm đa phương tiện, phản ánh đa dạng các lĩnh vực đời sống và vấn đề trong quá trình phát triển của thành phố.

Dịp này, TP.HCM trao giải cho 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - phát biểu - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trong khi đó ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung vào những vấn đề lớn của thành phố, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển đô thị, công nghiệp văn hóa và đấu tranh với thông tin sai lệch trên không gian mạng…

Theo ông Hồi, báo chí cần đồng hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP.HCM, tập trung phân tích, đề xuất giải pháp, góp phần thúc đẩy phát triển.

Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí khai thác sâu hơn tác động của những nghị quyết đang được thành phố xây dựng, thông qua; đồng thời khuyến khích các tác phẩm có hình thức thể hiện mới, đẩy mạnh báo chí đa phương tiện và ứng dụng công nghệ để thông tin đến người dân trực quan, sinh động hơn.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng lưu ý các cơ quan báo chí quan tâm những sự kiện lớn diễn ra trong thời gian tới, trong đó có Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 hay Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố.

Các tác giả nhận thư khen dành cho các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM trong quý 3-2026 - Ảnh: ÁI NHÂN

Báo Tuổi Trẻ có 7 tác phẩm được tuyên dương trong quý 3-2026 Trong quý 3-2026, báo Tuổi Trẻ có 7 tác phẩm được tuyên dương. Bao gồm tuyến bài "50 năm thành phố mang tên Bác: Những công trình chiến lược và khát vọng vượt giới hạn" của nhóm tác giả Viễn Sự, Châu Tuấn, Lê Phan, A Lộc, Đức Phú thuộc nhóm thể loại phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục. Tuyến bài "Luật Phát triển đô thị, mở đường cho TP.HCM bứt phá" của nhóm tác giả Ái Nhân, Châu Tuấn, Tiến Long, Lê Phan; tuyến bài "Khu đông TP.HCM định hình trung tâm phân phối hạ tầng" của nhóm tác giả Ái Nhân, Đức Phú, Châu Tuấn, Minh Hòa, Thuận Văn và tuyến bài "TP.HCM tháo gỡ vướng mắc thủ tục thuế cho người dân, doanh nghiệp" của tác giả Ánh Hồng được tuyên dương thuộc thể loại diễn đàn hoặc có tính chất diễn đàn. Ở thể loại phóng sự ảnh, tác phẩm "Đi thật chậm để thấy TP.HCM có gì mà ta yêu đến thế" của tác giả Đỗ Đạt được tuyên dương. Ở thể loại tin - ảnh, loạt bài "TP.HCM miễn phí xe buýt - Thêm niềm vui trên những chuyến xe quen" của nhóm tác giả Lê Phan, A Lộc, Trí Đức, Thuận Văn, Ngọc Lân, Hữu Duy được khen thưởng. Trong khi đó tác phẩm "Một tháng dầm mưa dãi nắng ở công viên Lê Thị Riêng: Thành phố mong trọn nghĩa tình với các anh hùng liệt sĩ" của nhóm tác giả Duyên Phan, Lê Phan, Trí Đức được tuyên dương ở hạng mục tác phẩm báo chí đa phương tiện.