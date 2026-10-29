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Bộ Chính trị quyết định bộ máy Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

tác giả
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Bộ Chính trị đã có các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bộ Chính trị quyết định bộ máy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo Nhân Dân - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về lịch sử Báo Nhân Dân bên lề lễ kỷ niệm 75 năm báo Nhân Dân ra số đầu tiên hồi tháng 3-2026 - Ảnh: BTC

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quyết định 499 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân, thay thế quyết định 218/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân.

Tổ chức bộ máy của Báo Nhân Dân

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Báo Nhân Dân là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Báo Nhân Dân tổ chức xuất bản các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Nhật Bản…), Báo Thời Nay, phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội và một số ấn phẩm khác. 

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Báo Nhân Dân gồm tổng biên tập và không quá 4 phó tổng biên tập. Tổng biên tập là người đứng đầu Báo Nhân Dân, kiêm nhiệm vị trí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đơn vị trực thuộc gồm:

Ban Thư ký - Biên tập, Ban Xây dựng Đảng, Ban Chính trị - Ngoại giao, Ban Kinh tế, Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Khoa học - Môi trường, Ban Nhân Dân điện tử, Ban Quản lý phóng viên thường trú, Ban Chuyên đề; Ban Công nghệ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Trung tâm Phát triển truyền thông, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Nhân Dân có hệ thống các cơ quan thường trú (văn phòng đại diện) ở các tỉnh, thành phố và hệ thống cơ quan thường trú ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký ban hành quyết định 657 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Quyết định này thay thế quyết định 223/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức bộ máy, Nhà xuất bản bao gồm Ban Giám đốc gồm Giám đốc - Tổng biên tập, không quá 4 Phó giám đốc - Phó tổng biên tập và Phó giám đốc,

Hội đồng Biên tập - Xuất bản, trong đó Chủ tịch là Giám đốc - Tổng biên tập, các Phó chủ tịch là các Phó giám đốc - Phó tổng biên tập, các Ủy viên. 

Cùng với đó là 14 đơn vị cấp vụ trực thuộc.

Nhà xuất bản có nhiệm vụ tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành các sách lý luận, chính trị, xã hội và pháp luật, văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, công trình nghiên cứu nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp tổ chức biên soạn, biên dịch, biên tập, xuất bản sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại, sách phục vụ lãnh đạo, quản lý nghiên cứu, tham khảo, sách phục vụ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời tổ chức xuất bản và phát hành ấn phẩm chuyên ngành của Nhà xuất bản dưới các hình thức ấn phẩm in, điện tử. Tổ chức khai thác, quản lý và phát triển các sản phẩm thuộc bản quyền, thương hiệu xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định.

Bộ Chính trị quyết định bộ máy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo Nhân Dân - Ảnh 3.Bộ Chính trị quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với tập thể, cá nhân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định 227 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

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    Chủ đề: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Báo Nhân Dân Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

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