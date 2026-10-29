Trung tâm tài chính quốc tế là điểm nhấn Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh

Nữ Nam tước Rosalie Winterton trong buổi phỏng vấn riêng ngày 28-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Sau một năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Vương quốc Anh đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong thương mại và đầu tư, tài chính, năng lượng sạch và an ninh.

Đó là những chia sẻ của nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong buổi phỏng vấn riêng với Tuổi Trẻ và VTV bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026).

Cơ hội lớn từ tài chính, tăng trưởng xanh đến an ninh hàng hải

Theo bà Winterton, quan hệ hợp tác song phương đã bắt đầu có nhiều kết quả cụ thể. Một trong những biểu hiện tiêu biểu là việc dòng vốn đầu tư đổ vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Quốc vụ khanh Anh khẳng định đây là lĩnh vực mà hai bên đã phối hợp rất chặt chẽ.

"Tôi đã chứng kiến nhiều ví dụ tuyệt vời về cách phía Anh hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam như Dat Bike, với những đổi mới sáng tạo xuất sắc, cũng như hỗ trợ các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero)", bà Winterton cho biết.

Trong lĩnh vực giáo dục, nữ Nam tước đánh giá cao việc các trường đại học Anh mở chương trình đào tạo tại Việt Nam, xây dựng cơ sở và trường học mới. Đặc biệt, theo bà, mỗi năm có 12.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Anh.

Nhìn về phía trước, bà Winterton cho biết tài chính sẽ tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm, góp phần giúp Việt Nam đạt các mục tiêu kinh tế.

"Chúng tôi đang mang chuyên môn của Anh đến làm việc cùng các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm thúc đẩy tham vọng chung về đầu tư của cả hai nước. Điều đó đã mang lại thành công rất lớn", bà khẳng định.

Bên cạnh tài chính, theo bà Winterton, thương mại và đầu tư, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và giáo dục là những lĩnh vực hai nước thực sự có thể cùng song hành. Đặc biệt, cơ hội cho tăng trưởng xanh là vô cùng lớn.

"Chúng tôi đã có những ví dụ rất tốt về việc đầu tư của Anh giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Đồng thời chúng tôi đang khuyến khích tăng cường đầu tư trong quá trình triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện", bà chia sẻ.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh trong khu vực

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Anh, Nữ Nam tước Rosalie Winterton - Ảnh: THANH HIỆP

Trong bối cảnh Anh tăng cường hợp tác với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Quốc vụ khanh Anh khẳng định Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và kết nối tốt.

Bà cho biết vừa lên thăm tàu tuần tra HMS Spey của Hải quân Hoàng gia Anh, vốn có chuyến thăm TP.HCM từ ngày 22 đến 28-10.

"Tôi nghĩ chuyến thăm thực sự giúp chúng tôi thấy rõ những cơ hội về an ninh hàng hải, cũng như về việc xây dựng mối quan hệ ổn định, lâu dài. Bởi đó là điều quan trọng với mọi quốc gia: có sự ổn định khu vực, có các tuyến thương mại kết nối tốt, để tất cả chúng ta cùng hưởng lợi từ tăng trưởng và an ninh mà điều đó mang lại", bà nhấn mạnh.